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https://tr.sputniknews.com/20220103/bidendan-zelenskiye-destek-taahhudu-1052338670.html
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek taahhüdü
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek taahhüdü
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Rusya'ya karşı ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T05:16+0300
2022-01-03T05:16+0300
2022-01-03T05:22+0300
joe biden
dünya
rusya
vladimir putin
vladimir zelenskiy
taahhüt
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara desteğini dile getirdi.Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahalesi durumunda kati surette karşılık verecek" taahhüdünde bulundu.
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joe biden, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, taahhüt
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek taahhüdü 05:16 03.01.2022 (güncellendi: 05:22 03.01.2022)
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Rusya'ya karşı ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, gelecek hafta başlayacak
NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara desteğini dile getirdi.
Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "
ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahalesi durumunda kati surette karşılık verecek" taahhüdünde bulundu.