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Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:33+0300
2022-01-03T13:33+0300
2022-01-03T13:43+0300
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jair bolsonaro
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
13:33 03.01.2022 (güncellendi: 13:43 03.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.