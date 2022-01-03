https://tr.sputniknews.com/20220103/bolu-belediye-baskani-ozcandan-yurutmeyi-durdurma-kararina-tepki-yabanci-severler-kina-yaksin-1052354951.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yürütmeyi durdurma kararına tepki: Yabancı severler kına yaksın

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yürütmeyi durdurma kararına tepki: Yabancı severler kına yaksın

Bolu Belediye Başkanı Özcan, yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerindeki uygulamaya verilen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili konuştu. Özcan, “Yabancı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T15:01+0300

2022-01-03T15:01+0300

2022-01-03T15:05+0300

tanju özcan

türkiye

bolu

sığınmacı

durdurma

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Bolu Belediyesi’nin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından Bolu İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açıldı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.Alınan kararla ilgili olarak Düzce’de yaptığı ziyarette konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları söyledi:“Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın. Bolu İdare Mahkemesi tarafından aldığımız kararın yürütmesi durduruldu. Biz bu kararları, artık bu misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar geldikleri gibi ülkelerine geri gönderilmelidir düşüncesiyle aldık. Biz bir çoban ateşi yaktık aslında.'Benim mücadelem bitmedi'Her geçen gün sığınmacı sayısı artıyor. Tamam biz misafirperver bir ülkeyiz ama misafirlik 3 gün, 3 ay, 3 yıl olur. Ama sayı her geçen gün artıyor. 2012’te ben milletvekiliyken uyardığımda sayı 1.5 milyonmuş. Şimdi gelmiş sayı 10 milyona. Mahkeme yürütmeyi durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu işten vazgeçmedim. Başka şekilde başka yollarla bu mücadeleye aynen devam edeceğim.”

https://tr.sputniknews.com/20220101/boluda-yabancilara-nikah-ve-su-ucreti-tarifesinde-yurutmeyi-durdurma-karari-1052313087.html

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