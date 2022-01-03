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Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören 34 yaşındaki Elif Dağatar, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi. Oğlunun gözü önünde şiddete uğrayan... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:39+0300
2022-01-03T14:40+0300
türkiye
istanbul
şiddet
boşanma
sosyal medya
kadına şiddet
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Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. tarafından bir alışveriş merkezinin restoran kısmında oğlunun gözü önünde şiddete uğrayan Elif Dağatar, daha önce de şiddet gördüğünü belirterek, "Sesimi duyurmak istiyordum ve başka bir şansım yoktu. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı diye. Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak" dedi.Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan Elif Dağatar, oğlunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. ile bir AVM'nin restoran kısmında buluştu. Burada bir süre oturan çift arasında çocuğun velayetiyle ilgili tartışma çıktı. İddiaya göre, Ertuğrul T. Dağtar'a önce küfür etti ardından da oğlunu görmemekle tehdit etti. kendisine küfür edilen Dağatar, masanın üzerindeki suyu Ertuğrul T.'nin yüzüne çarptı. Ertuğrul T. ise oğlunun ve çevredekilerin gözü önünde Elif Dağatar'a vurmaya başladı. Çiftin kavga ettiğini gören çevredekiler hemen olaya müdahale etti. Önce çiftin çocuğunu olaydan uzaklaştırarak, çifti ayırdı. Olayın ardından Elif Dağatar, polise giderek şikayetçi oldu. Ertuğrul T., ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Bunun üzerine Elif Dağatar, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.Olay günü yaşananları anlatan Dağatar, daha önce de defalarca şiddet gördüğünü ve belki bir sonraki sefer öldürüleceğinden korktuğunu kaydetti. Dağatar, çocuğunun da şiddete meyilli olabileceğini ifade ederek, “Oğlumu göremiyorum ortak velayette olmasına rağmen. Oğlumu görmem için beni alışveriş merkezine çağırdı. Ben de yanına gittim. Birkaç defa ben ona cevap vereyim diye kötü şeyler söyledi ama ben olabildiğince muhatap olmamaya çalıştım. Sonra babam hakkında 'karaktersiz' falan deyince ben de gerilmeye başladım. 'Çocuğun yanında böyle şeyler konuşma' falan dedim. Oğlumla oynamaya devam ettim. Ege'yi göremezsin diyerek elinden tutup götürmeye çalıştı. Ben de oğlumu kendime doğru çektim. Sonra masadan eşyalarını almak için eğilirken bana küfür etti. Ben de bardaktaki suyu yüzüne fırlattım 'ne biçim konuşuyorsun' dedim. Çocuğu arkasına aldıktan sonra vurmaya başladı. Ilk değil son da olmayacak onun için. Daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdım ama evime geldi, iş yerimi bastı. 'Bir dahakine seni öldüreceğim' diyerek tehditler etti. Artık oğlum için de şiddet çok normal bir şey oldu. Bir kere bizim evimizin önüne getirdi, çocuğumu göreyim diye. Bu sefer de sokakta çöp toplayan insanları dövdü. Oğlum hiçbir tepki vermiyor. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak. Evliyken de şiddet görüyordum ama toplum baskısı, çocuğum babasız büyümesin diyerek her şeyine tamam dedim. Ailesiyle birlikte yaşıyordum onların yanında da dövüyordu. Ailesine de şiddet uyguluyor öfke kontrol sorunu var" dedi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan Dağatar, başka çaresinin kalmadığını belirterek şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220103/evine-giden-genc-kiz-bicakli-saldirganin-tacizine-ugradi-1052348587.html
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istanbul, şiddet, boşanma, sosyal medya, kadına şiddet

Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi

14:39 03.01.2022 (güncellendi: 14:40 03.01.2022)
© DHABoşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören 34 yaşındaki Elif Dağatar, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi. Oğlunun gözü önünde şiddete uğrayan genç kadın ‘‘Bu dayak ilk değil, son da olmayacak. Defalarca şikayet ettim ama önlemler caydırıcı değil. Elini kolunu sallayarak karakoldan çıktı. Ben öldükten sonra mı önlem alınacak’?’ dedi.
Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. tarafından bir alışveriş merkezinin restoran kısmında oğlunun gözü önünde şiddete uğrayan Elif Dağatar, daha önce de şiddet gördüğünü belirterek, "Sesimi duyurmak istiyordum ve başka bir şansım yoktu. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı diye. Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak" dedi.
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan Elif Dağatar, oğlunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. ile bir AVM'nin restoran kısmında buluştu.
Burada bir süre oturan çift arasında çocuğun velayetiyle ilgili tartışma çıktı. İddiaya göre, Ertuğrul T. Dağtar'a önce küfür etti ardından da oğlunu görmemekle tehdit etti. kendisine küfür edilen Dağatar, masanın üzerindeki suyu Ertuğrul T.'nin yüzüne çarptı.
Ertuğrul T. ise oğlunun ve çevredekilerin gözü önünde Elif Dağatar'a vurmaya başladı.
Çiftin kavga ettiğini gören çevredekiler hemen olaya müdahale etti. Önce çiftin çocuğunu olaydan uzaklaştırarak, çifti ayırdı. Olayın ardından Elif Dağatar, polise giderek şikayetçi oldu. Ertuğrul T., ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Bunun üzerine Elif Dağatar, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.
Olay günü yaşananları anlatan Dağatar, daha önce de defalarca şiddet gördüğünü ve belki bir sonraki sefer öldürüleceğinden korktuğunu kaydetti. Dağatar, çocuğunun da şiddete meyilli olabileceğini ifade ederek, “Oğlumu göremiyorum ortak velayette olmasına rağmen. Oğlumu görmem için beni alışveriş merkezine çağırdı. Ben de yanına gittim. Birkaç defa ben ona cevap vereyim diye kötü şeyler söyledi ama ben olabildiğince muhatap olmamaya çalıştım. Sonra babam hakkında 'karaktersiz' falan deyince ben de gerilmeye başladım. 'Çocuğun yanında böyle şeyler konuşma' falan dedim. Oğlumla oynamaya devam ettim. Ege'yi göremezsin diyerek elinden tutup götürmeye çalıştı. Ben de oğlumu kendime doğru çektim. Sonra masadan eşyalarını almak için eğilirken bana küfür etti. Ben de bardaktaki suyu yüzüne fırlattım 'ne biçim konuşuyorsun' dedim. Çocuğu arkasına aldıktan sonra vurmaya başladı. Ilk değil son da olmayacak onun için. Daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdım ama evime geldi, iş yerimi bastı. 'Bir dahakine seni öldüreceğim' diyerek tehditler etti. Artık oğlum için de şiddet çok normal bir şey oldu. Bir kere bizim evimizin önüne getirdi, çocuğumu göreyim diye. Bu sefer de sokakta çöp toplayan insanları dövdü. Oğlum hiçbir tepki vermiyor. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak. Evliyken de şiddet görüyordum ama toplum baskısı, çocuğum babasız büyümesin diyerek her şeyine tamam dedim. Ailesiyle birlikte yaşıyordum onların yanında da dövüyordu. Ailesine de şiddet uyguluyor öfke kontrol sorunu var" dedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan Dağatar, başka çaresinin kalmadığını belirterek şunları söyledi:
"Adalet sistemi çok yavaş işliyor. Zorlama hapsi almadı, caydırıcı hiçbir önlem yok. Sadece uzaklaştırma kararı alıyoruz ihlal ediyor hiçbir şey olmuyor. Adam benimle birlikte dün karakola geldi, hiçbir şey olmadan elini kolunu sallayarak çıktı. Sesimi duyurmak istiyordum ve başka bir şansım yoktu. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı diye. Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim. AVM'nin ortasında her yerde kamera olduğunu bile bile böyle yaptı. Peki ıssız bir yerde olsaydık. Belki gözü dönecekti bana farklı bir şekilde zarar verecekti."
Evine giden genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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