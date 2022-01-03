Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/bursada-bir-arac-trafikte-dakikalarca-ters-yonde-seyretti-1052351426.html
Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti
Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti
Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:33+0300
2022-01-03T13:33+0300
türkiye
bursa
polis
trafik kazası
karayolu
kaza sebebi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052351089_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_16c9e27c2cb1a1b5378078c814c6297b.jpg
Bir otomobil sürücüsü, İzmir-Bursa karayolunda ters yönde ilerledi.Hem yüksek hızda giden hem de sol şeritte ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkati sayesinde kazaya yol açmadı.Sürücü, ters istikamette giderken, polis kontrol noktası da geçti.Durumu fark eden polis, sürücüyü arıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/caldiklari-otomobille-ters-yonde-giderken-kaza-yaptilar-1052318843.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052351089_251:0:1080:622_1920x0_80_0_0_77b1338ef4d55bd7c3d1459b4a420dc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, polis, trafik kazası, karayolu, kaza sebebi

Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti

13:33 03.01.2022
© İHA / ABDULLAH UĞURBursa'da ters şeritten giden araç
Bursa'da ters şeritten giden araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR
Abone ol
Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti.
Bir otomobil sürücüsü, İzmir-Bursa karayolunda ters yönde ilerledi.
Hem yüksek hızda giden hem de sol şeritte ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkati sayesinde kazaya yol açmadı.
Sürücü, ters istikamette giderken, polis kontrol noktası da geçti.
Durumu fark eden polis, sürücüyü arıyor.
Konya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
TÜRKİYE
Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
Dün, 00:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce