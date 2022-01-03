https://tr.sputniknews.com/20220103/bursada-bir-arac-trafikte-dakikalarca-ters-yonde-seyretti-1052351426.html

Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti

Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti

Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T13:33+0300

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2022-01-03T13:33+0300

türkiye

bursa

polis

trafik kazası

karayolu

kaza sebebi

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Bir otomobil sürücüsü, İzmir-Bursa karayolunda ters yönde ilerledi.Hem yüksek hızda giden hem de sol şeritte ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkati sayesinde kazaya yol açmadı.Sürücü, ters istikamette giderken, polis kontrol noktası da geçti.Durumu fark eden polis, sürücüyü arıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220102/caldiklari-otomobille-ters-yonde-giderken-kaza-yaptilar-1052318843.html

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bursa, polis, trafik kazası, karayolu, kaza sebebi