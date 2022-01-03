Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/bursada-bir-arac-trafikte-dakikalarca-ters-yonde-seyretti-1052351426.html
Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti
Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti
Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:33+0300
2022-01-03T13:33+0300
2022-01-03T13:33+0300
türkiye
bursa
polis
trafik kazası
karayolu
kaza sebebi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052351089_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_16c9e27c2cb1a1b5378078c814c6297b.jpg
Bir otomobil sürücüsü, İzmir-Bursa karayolunda ters yönde ilerledi.Hem yüksek hızda giden hem de sol şeritte ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkati sayesinde kazaya yol açmadı.Sürücü, ters istikamette giderken, polis kontrol noktası da geçti.Durumu fark eden polis, sürücüyü arıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/caldiklari-otomobille-ters-yonde-giderken-kaza-yaptilar-1052318843.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052351089_251:0:1080:622_1920x0_80_0_0_77b1338ef4d55bd7c3d1459b4a420dc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, polis, trafik kazası, karayolu, kaza sebebi
Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti
Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti.
Bir otomobil sürücüsü, İzmir-Bursa karayolunda ters yönde ilerledi.
Hem yüksek hızda giden hem de sol şeritte ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkati sayesinde kazaya yol açmadı.
Sürücü, ters istikamette giderken, polis kontrol noktası da geçti.
Durumu fark eden polis, sürücüyü arıyor.