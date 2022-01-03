https://tr.sputniknews.com/20220103/canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1052342044.html

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T09:24+0300

2022-01-03T09:24+0300

2022-01-03T09:24+0300

türkiye

çanakkale

meteoroloji

sis

gemi

transit

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Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 04.15’te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

https://tr.sputniknews.com/20211226/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1052126193.html

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çanakkale, meteoroloji, sis, gemi, transit