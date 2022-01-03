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CHP: Abdulkadir Selvi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaları hayal ürünüdür
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CHP, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti" iddiasına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. CHP açıklamada, "Selvi'nin açıklamaları, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür" ifadelerine yer verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında öne sürdüğü "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti" iddiası üzerinde yazılı bir açıklama yayımladı.
CHP iddiaları 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Abdülkadir Selvi, 03 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bazı hayal ürünü iddialarda bulunmuştur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’den, 29 Aralık 2021 günü saat 10.51’de randevu talebinde bulunulmuş, aynı gün saat 23.00’e kadar hiçbir geri dönüş yapılmaması üzerine, 30 Aralık 2021 günü saat 13.00’te basın açıklaması yapılmıştır. Dolayısıyla açıklama, randevu talebinden yaklaşık 27 saat sonra gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, söz konusu köşe yazısında yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının, Sayın Genel Başkanımızın koruma polisi tarafından verildiği iddiası da tahmin edileceği gibi, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür."
'Belgeleri paylaşmaya davet ediyoruz'
CHP sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada ayrıca Selvi'ye çağrıda bulunarak, iddiasını kanıtlamasını istedi:
"Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. “Elimde belge olmadan konuşmam” diyen Sn. Selvi’yi, bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz."
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin bazı hayal ürünü iddialarına karşı İletişim Koordinatörlüğümüzün yanıtıdır. pic.twitter.com/5ODICBeE0a— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) January 3, 2022