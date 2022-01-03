https://tr.sputniknews.com/20220103/chp-abdulkadir-selvinin-milli-egitim-bakanligi-ile-ilgili-iddialari-hayal-urunudur-1052355743.html

CHP: Abdulkadir Selvi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaları hayal ürünüdür

CHP: Abdulkadir Selvi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaları hayal ürünüdür

CHP, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti" iddiasına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T15:20+0300

2022-01-03T15:20+0300

2022-01-03T15:20+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

meb

iddia

abdulkadir selvi

açıklama

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında öne sürdüğü "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti" iddiası üzerinde yazılı bir açıklama yayımladı.CHP iddiaları 'hayal ürünü' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: 'Belgeleri paylaşmaya davet ediyoruz'CHP sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada ayrıca Selvi'ye çağrıda bulunarak, iddiasını kanıtlamasını istedi:

https://tr.sputniknews.com/20211231/samil-tayyardan-kilicdarogluna-sandik-disi-her-cabanizin-karsisinda-durur-sokaklari-dar-ederiz-1052281985.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, meb, iddia, abdulkadir selvi, açıklama, cumhuriyet halk partisi (chp)