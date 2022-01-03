https://tr.sputniknews.com/20220103/chp-yuksek-disiplin-kurulu-tarafindan-tanju-ozcan-ve-alim-karacaya-uyari-cezasi-verildi-1052361270.html

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:19+0300

2022-01-03T17:19+0300

2022-01-03T17:46+0300

politika

tanju özcan

alim karaca

chp

disiplin kurulu

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir kişi ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi. CHP YDK, bugün Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda, Özcan ve Karaca'nın dosyaları da görüşüldü. Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.

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tanju özcan, alim karaca, chp, disiplin kurulu