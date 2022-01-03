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Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı
Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı
Konyaaltı’na bağlı Kır Mahallesi’nde, rahatsızlanarak yürüyemez hale gelen ve çöktüğü yerden 3 gün boyunca kalkamayan Yumak isimli inek, Konyaaltı Belediyesi... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:23+0300
2022-01-03T19:23+0300
yaşam
antalya
kepçe
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Konyaaltı ilçesine bağlı Kır Mahallesi’nde Mustafa Ayhan’a ait inek, bahçede otlarken aniden rahatsızlanarak yere çöktü. Ayhan ailesinin ‘Yumak’ adını verdiği inek, sahipleri tarafından bulunduğu yerden bir türlü kaldırılamadı. İneği kaldırma çabası 3’üncü günde de başarısız olunca aile, Konyaaltı Belediyesi Halk Masa aracılığıyla ineği kurtarmak için yardım istedi. Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri Yumak adlı ineği kurtarmak için çalışma başlattı.Yağmurlu havada yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından inek, halatla bağlanıp, kepçe yardımıyla ahıra alındı. Çalışma süresince Yumak’ın yavrusu da bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı. Yumak’ın sahibi Mustafa Ayhan, ineğin önce kanala düşerek ayağından rahatsızlandığını, bir süre sonra da yürüyemez hale geldiğini söyledi. Ayhan, “Biz iyi kötü üzerini kapattık ama su içinde kaldı. Belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip gerekeni yaptılar. Belediye Başkanımız Semih Bey’e teşekkür ediyorum” dedi. 'İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm'İneğin sahibi Nazlı Ayhan, 10 yaşındaki Yumak’ın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Daha önce yaralı bir köpeğe belediyenin yardım ettiğine şahit olduğunu kaydeden Ayhan, “İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm ve belediyeye haber verdim. Hemen ilgilendiler. Kepçe geldi. Kepçe gelmeseydi biz Yumak’ı tutup kaldıramazdık. Bir şey yapamazdık. Yumak’ı yerine aldık. İyileşmesini bekliyoruz artık. Söz de verdiler, her gün gelip bakacaklar” diye konuştu.
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antalya, kepçe, inek

Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı

19:23 03.01.2022
© İHA / ARİF KAPLAN-AW507320Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı
Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / ARİF KAPLAN-AW507320
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Konyaaltı’na bağlı Kır Mahallesi’nde, rahatsızlanarak yürüyemez hale gelen ve çöktüğü yerden 3 gün boyunca kalkamayan Yumak isimli inek, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince kepçe desteğiyle ahıra taşındı.
Konyaaltı ilçesine bağlı Kır Mahallesi’nde Mustafa Ayhan’a ait inek, bahçede otlarken aniden rahatsızlanarak yere çöktü. Ayhan ailesinin ‘Yumak’ adını verdiği inek, sahipleri tarafından bulunduğu yerden bir türlü kaldırılamadı.
İneği kaldırma çabası 3’üncü günde de başarısız olunca aile, Konyaaltı Belediyesi Halk Masa aracılığıyla ineği kurtarmak için yardım istedi. Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri Yumak adlı ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Yağmurlu havada yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından inek, halatla bağlanıp, kepçe yardımıyla ahıra alındı. Çalışma süresince Yumak’ın yavrusu da bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.

Yumak’ın sahibi Mustafa Ayhan, ineğin önce kanala düşerek ayağından rahatsızlandığını, bir süre sonra da yürüyemez hale geldiğini söyledi. Ayhan, “Biz iyi kötü üzerini kapattık ama su içinde kaldı. Belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip gerekeni yaptılar. Belediye Başkanımız Semih Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

'İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm'

İneğin sahibi Nazlı Ayhan, 10 yaşındaki Yumak’ın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Daha önce yaralı bir köpeğe belediyenin yardım ettiğine şahit olduğunu kaydeden Ayhan, “İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm ve belediyeye haber verdim. Hemen ilgilendiler. Kepçe geldi. Kepçe gelmeseydi biz Yumak’ı tutup kaldıramazdık. Bir şey yapamazdık. Yumak’ı yerine aldık. İyileşmesini bekliyoruz artık. Söz de verdiler, her gün gelip bakacaklar” diye konuştu.
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