https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskani-erdogan-2021-yili-dis-ticaret-rakamlarini-acikliyor-1052346331.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T11:46+0300

2022-01-03T11:46+0300

2022-01-03T12:02+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

dış ticaret

ekonomik kriz

ticaret

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052346390_41:0:1858:1022_1920x0_80_0_0_d5d42bd61576d631f5151bdcaf3ea638.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, dış ticaret, ekonomik kriz, ticaret, ekonomi