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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti
11:46 03.01.2022 (güncellendi: 12:02 03.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.
Türk ekonomisine kontak kapattırmadık.
Türkiye 2020 yılını büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur.
Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur.
Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi.
Küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler ekonomik olarak büyük sıçrama yaptılar.
Millet kaybederken. emekli, memur esnaf kaybederken; krizden nemalanan seçkin azınlık servetini artırmaya devam etti. Bunu bozan biz olduk. Reformlarla Türk ekonomisini prangadan kurtardık.
Türk ekonomisinin son 2 yılda yakaladığı başarısının sırrı büyük değişimde gizlidir. Türk ekonomisi krizleri yöneten konumuna geldi.
2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 oranında artışla, 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.