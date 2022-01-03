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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan "Son 12 ayda ki... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:29+0300
2022-01-03T19:45+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
kabine toplantısı
zam
emekli maaşı
omicron
kur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:-Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı.-Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük bir artış sağladık.-226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.-Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek.-Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine toplantısı, zam, emekli maaşı, omicron, kur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti

19:29 03.01.2022 (güncellendi: 19:45 03.01.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan "Son 12 ayda ki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:
-Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı.
-Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük bir artış sağladık.
-226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.
-Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek.
-Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti.
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