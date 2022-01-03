Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:-Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı.-Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük bir artış sağladık.-226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.-Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek.-Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan "Son 12 ayda ki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:
-Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı.
-Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük bir artış sağladık.
-226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.
-Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek.
-Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti.