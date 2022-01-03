https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1052363502.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan "Son 12 ayda ki... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T19:29+0300

2022-01-03T19:29+0300

2022-01-03T19:45+0300

türkiye

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emekli maaşı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:-Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı.-Turizmde önceki yıla göre gelirde yüzde 100'lük bir artış sağladık.-226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.-Yeni mezun gençleri istihdam eden işletmelere 100 bin TL destek verilecek.-Kur korumalı mevduat hesaplarına 78 milyar liralık bir geçiş gerçekleşti.

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recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine toplantısı, zam, emekli maaşı, omicron, kur