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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:11+0300
2022-01-03T16:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
suudi arabistan
cumhurbaşkanlığı
dışişleri
cumhurbaşkanı
ziyaret
middle east eye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” dedi.Middle East Eye'a konuşan Türk yetkili: Bu sefer onlar bize yaklaştıTürkiye ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere aşina olan bir Türk yetkili, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Riyad'ın 'Ankara ile ilişkileri onarma konusuna' daha ciddi baktığını söyledi. Yetkili, "Geçmişte biz onlara yaklaştık ama ciddiye almadılar. Bu sefer onlar bize yaklaştı. Suudiler, bu bölgesel uzlaşıda dışlandıklarını hissettiler. Bunun bir parçası olmak istediler" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/siyasi-ortakliktan-ekonomik-ve-askeri-isbirligine-turkiye-katar-iliskileri-nasil-gelisti-1051529318.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/reuters-katarda-cumhurbaskani-erdogan-ile-suudi-veliaht-prensi-arasinda-gorusme-ayarlanamadi-1051519754.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, suudi arabistan, cumhurbaşkanlığı, dışişleri, cumhurbaşkanı, ziyaret, middle east eye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim

16:11 03.01.2022 (güncellendi: 16:21 03.01.2022)
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.
Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” dedi.
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Middle East Eye'a konuşan Türk yetkili: Bu sefer onlar bize yaklaştı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere aşina olan bir Türk yetkili, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Riyad'ın 'Ankara ile ilişkileri onarma konusuna' daha ciddi baktığını söyledi.
Yetkili, "Geçmişte biz onlara yaklaştık ama ciddiye almadılar. Bu sefer onlar bize yaklaştı. Suudiler, bu bölgesel uzlaşıda dışlandıklarını hissettiler. Bunun bir parçası olmak istediler" ifadelerini kullandı.
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