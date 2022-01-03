https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskani-erdogan-subatta-suudi-arabistani-ziyaret-edecegim-1052357756.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:11+0300

2022-01-03T16:11+0300

2022-01-03T16:21+0300

türkiye

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türkiye

suudi arabistan

cumhurbaşkanlığı

dışişleri

cumhurbaşkanı

ziyaret

middle east eye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” dedi.Middle East Eye'a konuşan Türk yetkili: Bu sefer onlar bize yaklaştıTürkiye ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere aşina olan bir Türk yetkili, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Riyad'ın 'Ankara ile ilişkileri onarma konusuna' daha ciddi baktığını söyledi. Yetkili, "Geçmişte biz onlara yaklaştık ama ciddiye almadılar. Bu sefer onlar bize yaklaştı. Suudiler, bu bölgesel uzlaşıda dışlandıklarını hissettiler. Bunun bir parçası olmak istediler" ifadelerini kullandı.

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