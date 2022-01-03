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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:47+0300
2022-01-03T16:47+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
memur
emekli
zam
koronavirüs
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.Toplantıda, memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor.Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.
https://tr.sputniknews.com/20220103/2021-yili-enflasyon-orani-belli-oldu-1052342934.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, memur, emekli, zam, koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

16:47 03.01.2022
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.
Toplantıda, memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor.
Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.
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