https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-basladi-1052359662.html

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:47+0300

2022-01-03T16:47+0300

2022-01-03T16:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı külliyesi

memur

emekli

zam

koronavirüs

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.Toplantıda, memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor.Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.

https://tr.sputniknews.com/20220103/2021-yili-enflasyon-orani-belli-oldu-1052342934.html

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, memur, emekli, zam, koronavirüs