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https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-1052338849.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Memur ve emekliye ek zammın gündemde olması bekleniyor. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T05:31+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
emekli
zam
korona
kabine toplantısı
koronavirüs
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.Asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zammın ardından memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor. Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.
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recep tayyip erdoğan, emekli, zam, korona, kabine toplantısı, koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

05:31 03.01.2022 (güncellendi: 05:32 03.01.2022)
© AABakanlar Kurulu, kabine
Bakanlar Kurulu, kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Memur ve emekliye ek zammın gündemde olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
Asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zammın ardından memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor.
Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.
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