https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-1052338849.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Memur ve emekliye ek zammın gündemde olması bekleniyor. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T05:31+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

emekli

zam

korona

kabine toplantısı

koronavirüs

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.Asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zammın ardından memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor. Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.

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recep tayyip erdoğan, emekli, zam, korona, kabine toplantısı, koronavirüs