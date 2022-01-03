https://tr.sputniknews.com/20220103/denizlisporda-8i-futbolcu-15-kisinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052358757.html

Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizlispor'da 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:32+0300

2022-01-03T16:32+0300

2022-01-03T16:32+0300

koronavirüs

futbol

denizlispor

korona

koronavirüs

omicron

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı" denildi.Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220103/ali-koc-koronaviruse-yakalandi-1052344406.html

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futbol, denizlispor, korona, koronavirüs, omicron