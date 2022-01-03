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Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Denizlispor'da 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:32+0300
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koronavirüs
futbol
denizlispor
korona
koronavirüs
omicron
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı" denildi.Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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futbol, denizlispor, korona, koronavirüs, omicron

Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

16:32 03.01.2022
© AADenizlispor yönetimi: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz
Denizlispor yönetimi: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Denizlispor'da 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yapılan PCR testleri sonucu 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı" denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
KORONAVİRÜS
Ali Koç koronavirüse yakalandı
10:43
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