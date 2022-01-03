Destici'den stokçuluk yasası açıklaması: Vatandaşın canını yakanların canının yanması lazım

"Türkiye de bu salgından ve krizden ziyadesiyle etkilendi. Gün geçtikçe bunu bazı çıkar çevreleri kendi lehlerine kullanmaya başladılar. Bundan çıkarlar elde etmeye çalıştılar. Bunların başında da karaborsacılar ve stokçular geliyor. Maalesef üretimi az olan ve talebi yüksek olan ürünlerde özellikle daha çok dışarıya ihraç edilen ürünlerde iç piyasada bir stokçuluk ve karaborsacılığın başladığını görüyoruz. Tabii devletimizin, hükümetin, bizlerin tüm iyi niyetli uyarılarına ve çağrılarına rağmen bazı kesimler vazgeçmiş değil. Bunu yapmaya devam ediyorlar. Bu da tabii ki vatandaşın hem o ürüne erişmesini zorlaştırıyor hem de yüksek fiyatla almasına neden oluyor. Bununla mücadele etmek tabii ki devletin, devleti yöneten hükümetin ve Cumhur İttifak'ımızın görevi. Stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmalara daha önce bireysel ya da zincir marketler başta olmak üzere bir takım cezalar uygulandı ancak bu yeterli olmadı. Artık yasal bir güvenceye kavuşması gerekiyordu, onun için bu stokçuluk yasası diye adlandırılan yasa inşallah önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek ve burada görüşülmeye başlanılacak."