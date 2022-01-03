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Destici'den stokçuluk yasası açıklaması: Vatandaşın canını yakanların canının yanması lazım
Destici'den stokçuluk yasası açıklaması: Vatandaşın canını yakanların canının yanması lazım
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatandaşın canını yakanların canı yanması lazım ve herkes şunu bilmeli ki stokçuluk, karaborsacılık yaptığında devlet benim... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T00:21+0300
2022-01-03T00:22+0300
politika
mustafa destici
stokçuluk
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Günyüzü İlçe Başkanlığı tarafından belediye düzenlenen 'Geleneksel Arapaşı' etkinliği öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını belirtti.Destici, stokçuluk yasasına ilişkin şunları söyledi:Destici, söz konusu yasanın TBMM'ne gelmesinin ardından bütün partilerin ve milletvekillerinin oluru ile yasalaşmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
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mustafa destici, stokçuluk, büyük birlik partisi (bbp)

Destici'den stokçuluk yasası açıklaması: Vatandaşın canını yakanların canının yanması lazım

00:21 03.01.2022 (güncellendi: 00:22 03.01.2022)
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatandaşın canını yakanların canı yanması lazım ve herkes şunu bilmeli ki stokçuluk, karaborsacılık yaptığında devlet benim ümüğüme çöker ve benim cezamı verir bunu bilmesi ve meydanı boş bulmaması lazım" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Günyüzü İlçe Başkanlığı tarafından belediye düzenlenen 'Geleneksel Arapaşı' etkinliği öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını belirtti.
Destici, stokçuluk yasasına ilişkin şunları söyledi:
"Türkiye de bu salgından ve krizden ziyadesiyle etkilendi. Gün geçtikçe bunu bazı çıkar çevreleri kendi lehlerine kullanmaya başladılar. Bundan çıkarlar elde etmeye çalıştılar. Bunların başında da karaborsacılar ve stokçular geliyor. Maalesef üretimi az olan ve talebi yüksek olan ürünlerde özellikle daha çok dışarıya ihraç edilen ürünlerde iç piyasada bir stokçuluk ve karaborsacılığın başladığını görüyoruz. Tabii devletimizin, hükümetin, bizlerin tüm iyi niyetli uyarılarına ve çağrılarına rağmen bazı kesimler vazgeçmiş değil. Bunu yapmaya devam ediyorlar. Bu da tabii ki vatandaşın hem o ürüne erişmesini zorlaştırıyor hem de yüksek fiyatla almasına neden oluyor. Bununla mücadele etmek tabii ki devletin, devleti yöneten hükümetin ve Cumhur İttifak'ımızın görevi. Stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmalara daha önce bireysel ya da zincir marketler başta olmak üzere bir takım cezalar uygulandı ancak bu yeterli olmadı. Artık yasal bir güvenceye kavuşması gerekiyordu, onun için bu stokçuluk yasası diye adlandırılan yasa inşallah önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek ve burada görüşülmeye başlanılacak."
Destici, söz konusu yasanın TBMM'ne gelmesinin ardından bütün partilerin ve milletvekillerinin oluru ile yasalaşmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Üreticilerimiz maalesef stokçular ve karaborsacılar yüzünden ürettiklerinin karşılığını alamıyor, tüketicilerimiz de çok yüksek maliyetle tüketmek zorunda kalıyor. Hele ki böyle bir kriz döneminde devlet elbette ki meydanı boş bırakmayacak ve stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmaların canını yakmak lazım. Bunların mutlaka kanuni ceza, yaptırımla karşı karşıya kalması lazım. Bir kere daha söylüyorum özellikle bu stokçuluk yasası ile ilgili bunun bir an önce çıkması lazım. Vatandaşın canını yakanların canı yanması lazım ve herkes şunu bilmeli ki stokçuluk, karaborsacılık yaptığında devlet benim ümüğüme çöker ve benim cezamı verir bunu bilmesi ve meydanı boş bulmaması lazım."
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