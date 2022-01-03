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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220103/doviz-kurlari-2022nin-ilk-islem-gunune-yukselisle-basladi-dolar-1350-1052341948.html
Döviz kurları 2022'nin ilk işlem gününe yükselişle başladı: Dolar 13.50
Döviz kurları 2022'nin ilk işlem gününe yükselişle başladı: Dolar 13.50
Döviz kurları 2022'nin ilk işlem gününe yükselişle başladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T09:20+0300
2022-01-03T09:20+0300
2022-01-03T09:19+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Dolar, yüzde 1.50'yi geçen değer kazancıyla 13,50 seviyesinden güne başladı.Euro'da ise yüzde 1.80'lik değer kazancı görülürken, güne 15.33 lira seviyesinden fiyatlanarak başladı.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl
Döviz kurları 2022'nin ilk işlem gününe yükselişle başladı: Dolar 13.50
Döviz kurları 2022'nin ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Dolar, yüzde 1.50'yi geçen değer kazancıyla 13,50 seviyesinden güne başladı.
Euro'da ise yüzde 1.80'lik değer kazancı görülürken, güne 15.33 lira seviyesinden fiyatlanarak başladı.