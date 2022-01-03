https://tr.sputniknews.com/20220103/dunyanin-en-yasli-insani-tanaka-kane-yeni-yasini-kutladi-1052343975.html

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı

Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka Kane, dün 119. yaşına bastı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:28+0300

2022-01-03T10:28+0300

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dünya

japonya

guinness rekorlar kitabı

yaşlı

kane tanaka

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Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.'Modern Japonya' olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru 'Meiji, Taişo, Şowa, Heisei' dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

https://tr.sputniknews.com/20211229/japonyada-saglikli-yasam-suresi-rekor-kirdi-1052214307.html

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japonya, guinness rekorlar kitabı, yaşlı, kane tanaka