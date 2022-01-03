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Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı
Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı
Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka Kane, dün 119. yaşına bastı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T10:28+0300
2022-01-03T10:29+0300
dünya
japonya
guinness rekorlar kitabı
yaşlı
kane tanaka
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Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.'Modern Japonya' olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru 'Meiji, Taişo, Şowa, Heisei' dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.
https://tr.sputniknews.com/20211229/japonyada-saglikli-yasam-suresi-rekor-kirdi-1052214307.html
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japonya, guinness rekorlar kitabı, yaşlı, kane tanaka

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı

10:28 03.01.2022 (güncellendi: 10:29 03.01.2022)
© REUTERS / KYODOJaponya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi.
Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / KYODO
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Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka Kane, dün 119. yaşına bastı.
Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.
Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.
Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.
9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.
Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı
29 Aralık 2021, 10:58
'Modern Japonya' olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru 'Meiji, Taişo, Şowa, Heisei' dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.
Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.
Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.
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