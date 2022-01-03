https://tr.sputniknews.com/20220103/elon-musk-insanlari-en-iyi-5-en-kotu-10-yil-icinde-marsa-gotururum-1052358879.html
Elon Musk: İnsanları en iyi 5, en kötü 10 yıl içinde Mars'a götürürüm
Elon Musk: İnsanları en iyi 5, en kötü 10 yıl içinde Mars'a götürürüm
Tesla CEO'su Elon Musk, SpaceX'in insanları beş yıl gibi kısa bir sürede Mars'a götürebileceğine inandığını söyledi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:35+0300
2022-01-03T16:35+0300
2022-01-03T16:33+0300
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spacex
elon musk
mars
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Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü yayınlanan Lex Fridman'ı podcastinde yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starship roketinin insanları en fazla 10 yıl içinde Mars'a yerleştirebileceğini tahmin ettiğini söyledi.Zamanlamayla ilgili olarak "En iyi 5, en kötü 10 yıl" diyen Musk, seyahatin zamanlamasını belirleyen faktörün yolculuk için gerekli olan 'aracın mühendisliğini yapmak' olduğunu belirtti.Business Insider'ın haberine göre Musk, geçen yıl Ars Technicaya verdiği röportajda, Mars vizyonunun 'yiyecek yetiştirmek için yeraltında veya kapalı ortamlarda güneş enerjisiyle çalışan hidroponik çiftliklerle donatılmış ve kendi kendini idame ettiren bir koloni kurmak olduğunu' söylemişti.Musk, Fridman'a yaptığı açıklamada ise SpaceX'in Starship roketinin prototiplerini test etmeye başladığını, ancak şirketin hala roketin tasarımında ince ayar yapmaya ve Mars'a yapılacak bir yolculuğun öngörülen fiyatını düşürmeye çalıştığını söyledi:"Kendi kendini idame ettiren bir şehir kurmak ve daha fazlası için belirleyeceğimiz Mars yüzeyinin ton başına belirli bir maliyeti var, bunu göze alamayız. Şu anda 1 trilyon dolara Mars'a uçamazsınız. Hiçbir miktar para sizi Mars'a götüremez. Bunu, gerçekten mümkün olan bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20211018/mars-cok-uzun-zaman-once-dunyaya-benziyordu-1049931213.html
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spacex, elon musk, mars, starship
Elon Musk: İnsanları en iyi 5, en kötü 10 yıl içinde Mars'a götürürüm
Tesla CEO'su Elon Musk, SpaceX'in insanları beş yıl gibi kısa bir sürede Mars'a götürebileceğine inandığını söyledi.
Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü yayınlanan Lex Fridman'ı podcastinde yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starship roketinin insanları en fazla 10 yıl içinde Mars'a yerleştirebileceğini tahmin ettiğini söyledi.
Zamanlamayla ilgili olarak "En iyi 5, en kötü 10 yıl" diyen Musk, seyahatin zamanlamasını belirleyen faktörün yolculuk için gerekli olan 'aracın mühendisliğini yapmak' olduğunu belirtti.
Business Insider'ın haberine göre Musk, geçen yıl Ars Technicaya verdiği röportajda, Mars vizyonunun 'yiyecek yetiştirmek için yeraltında veya kapalı ortamlarda güneş enerjisiyle çalışan hidroponik çiftliklerle donatılmış ve kendi kendini idame ettiren bir koloni kurmak olduğunu' söylemişti.
Musk, Fridman'a yaptığı açıklamada ise SpaceX'in Starship roketinin prototiplerini test etmeye başladığını, ancak şirketin hala roketin tasarımında ince ayar yapmaya ve Mars'a yapılacak bir yolculuğun öngörülen fiyatını düşürmeye çalıştığını söyledi:
"Kendi kendini idame ettiren bir şehir kurmak ve daha fazlası için belirleyeceğimiz Mars yüzeyinin ton başına belirli bir maliyeti var, bunu göze alamayız. Şu anda 1 trilyon dolara Mars'a uçamazsınız. Hiçbir miktar para sizi Mars'a götüremez. Bunu, gerçekten mümkün olan bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor."