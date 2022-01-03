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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/emodan-ozdag-hanelerin-yuzde-60i-150-kwyi-geciyor-3-4-kademeli-bir-tarife-olmaliydi-1052368527.html
EMO'dan Özdağ: Hanelerin yüzde 60'ı 150 kw'yi geçiyor; 3-4 kademeli bir tarife olmalıydı
EMO'dan Özdağ: Hanelerin yüzde 60'ı 150 kw'yi geçiyor; 3-4 kademeli bir tarife olmalıydı
Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Mehmet Özdağ, "Kademeli tarifedeki 150 kw limiti sağlıklı değil, çünkü mesken abonelerinin yüzde 60'ı aylıkta bunu aşıyor. Bu... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:00+0300
2022-01-03T22:00+0300
akşam postasi
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik mühendisleri odası (emo)
zam
elektrik üretim aş (eüaş)
tarife
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Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) Mehmet Özdağ, elektrikteki rekor zammın faturaya nasıl yansıyacağını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.Özdağ, "Bu kademeyi neden ikiye böldük? Neden 3, 4, 5’e bölmedik? Alt limiti 150 kw saatten başlatıp, 250 kw saatler için neden 3 ya da 4. kademe koymadık? Kademenin ikiye bölünmesi aslında çok sağlıklı değil çünkü mesken abonelerinin yüzde 60’ı aylıkta 150 kw saati aşıyor. 150 kw saat önemli bir sınır ama sınırın tutturulması da çok kolay olamayabilir. 31 Aralık tarihine göre zaten zamlı ödüyoruz" ifadelerini kullandı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) en son zamları açıkladığı tarifesinde, aynı zamanda Elektrik Üretim A.Ş.'nin toptan elektrik fiyatlarını da yayınladığına işaret eden Özdağ, şunları söyledi:'Şu an yapılan sermaye aktarımıdır'Özdağ, şöyle devam etti:
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Sputnik Türkiye
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik mühendisleri odası (emo), zam, elektrik üretim aş (eüaş), tarife

EMO'dan Özdağ: Hanelerin yüzde 60'ı 150 kw'yi geçiyor; 3-4 kademeli bir tarife olmalıydı

22:00 03.01.2022
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Mehmet Özdağ, "Kademeli tarifedeki 150 kw limiti sağlıklı değil, çünkü mesken abonelerinin yüzde 60'ı aylıkta bunu aşıyor. Bu kademeyi neden ikiye böldük? Neden 3, 4, 5'e bölmedik? Alt limiti 150 kw saatten başlatıp, 250 kw saatler için neden 3 ya da 4. kademe koymadık?" değerlendirmesini yaptı.
Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) Mehmet Özdağ, elektrikteki rekor zammın faturaya nasıl yansıyacağını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.
Özdağ, "Bu kademeyi neden ikiye böldük? Neden 3, 4, 5’e bölmedik? Alt limiti 150 kw saatten başlatıp, 250 kw saatler için neden 3 ya da 4. kademe koymadık? Kademenin ikiye bölünmesi aslında çok sağlıklı değil çünkü mesken abonelerinin yüzde 60’ı aylıkta 150 kw saati aşıyor. 150 kw saat önemli bir sınır ama sınırın tutturulması da çok kolay olamayabilir. 31 Aralık tarihine göre zaten zamlı ödüyoruz" ifadelerini kullandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) en son zamları açıkladığı tarifesinde, aynı zamanda Elektrik Üretim A.Ş.'nin toptan elektrik fiyatlarını da yayınladığına işaret eden Özdağ, şunları söyledi:
"EÜAŞ'ın yüzde 100'ü kamu kurumu. Kendisine ait termik santral ve hidroelektrik santrallerden elektrik üretiyor ve piyasadan da kısmen elektrik alıyor. EÜAŞ'ın toptan elektrik elektrik kw saat fiyati 32 kuruş bile değil. EÜAŞ'a yüzde 34 zam geldi ama fakir olduğu iddia edilen, desteklenmesi gereken vatandaşın elektriğine yüzde 50 zam geldi. Yüzde 34'ün gerekçesi belli geriye kalan yüzde 100’ü nasıl açıklayacaksınız?"

'Şu an yapılan sermaye aktarımıdır'

Özdağ, şöyle devam etti:
"EÜAŞ'ın toptan elektrik fiyatının birim fiyatı 31.86 TL. Geçerli tarifedeki dağıtım bedeli, mesken için 32.95 TL. 150 kw saatin altındaki elektriğin kw saati 79 kuruş. 79 kuruşun yüzde 40'ı dağıtım bedeli olarak belirlenmiş. 150 kw saatin üzerindeki elektriğin birim fiyatı 134.88 kuruş, dağıtım bedeli ise yine aynı 32.95 TL. En pahalı tarifede enerji bedelinin yüzde 21'i dağıtım bedeli, bize uygulanan yani daha az zam gelen enerji bedelinin yüzde 40'ı dağıtım bedeli. EÜAŞ'ın şirketlere verdiği enerji toptan fiyatı 31.86 yüzde 40'ına göre hesap ettiğimizde dağıtım bedeline baktığımızda vergi ve fonlar dahil anahtar teslimi kw 50 kuruşa verebilirsiniz ama dağıtım ve üretim kamunun elinde olursa. Şu an yapılan herkesin cebinden bir avuç elektrik üreticisi ve dağıtıcısı şirkete sermaye aktarımıdır."
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