https://tr.sputniknews.com/20220103/emodan-ozdag-hanelerin-yuzde-60i-150-kwyi-geciyor-3-4-kademeli-bir-tarife-olmaliydi-1052368527.html

EMO'dan Özdağ: Hanelerin yüzde 60'ı 150 kw'yi geçiyor; 3-4 kademeli bir tarife olmalıydı

EMO'dan Özdağ: Hanelerin yüzde 60'ı 150 kw'yi geçiyor; 3-4 kademeli bir tarife olmalıydı

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Mehmet Özdağ, "Kademeli tarifedeki 150 kw limiti sağlıklı değil, çünkü mesken abonelerinin yüzde 60'ı aylıkta bunu aşıyor. Bu... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T22:00+0300

2022-01-03T22:00+0300

2022-01-03T22:00+0300

akşam postasi

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik mühendisleri odası (emo)

zam

elektrik üretim aş (eüaş)

tarife

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) Mehmet Özdağ, elektrikteki rekor zammın faturaya nasıl yansıyacağını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.Özdağ, "Bu kademeyi neden ikiye böldük? Neden 3, 4, 5’e bölmedik? Alt limiti 150 kw saatten başlatıp, 250 kw saatler için neden 3 ya da 4. kademe koymadık? Kademenin ikiye bölünmesi aslında çok sağlıklı değil çünkü mesken abonelerinin yüzde 60’ı aylıkta 150 kw saati aşıyor. 150 kw saat önemli bir sınır ama sınırın tutturulması da çok kolay olamayabilir. 31 Aralık tarihine göre zaten zamlı ödüyoruz" ifadelerini kullandı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) en son zamları açıkladığı tarifesinde, aynı zamanda Elektrik Üretim A.Ş.'nin toptan elektrik fiyatlarını da yayınladığına işaret eden Özdağ, şunları söyledi:'Şu an yapılan sermaye aktarımıdır'Özdağ, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik mühendisleri odası (emo), zam, elektrik üretim aş (eüaş), tarife