https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html

ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu

ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu

Aralık ayında, Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre enflasyon yüzde 19.35 artış gösterdi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T09:41+0300

2022-01-03T09:41+0300

2022-01-03T09:41+0300

ekonomi

türkiye

tüik

enflasyon

merkez bankası

gıda fiyatları

zam

enagrup

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19.35 arttı.ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82.81 olarak kaydedildi.ENAG nedir?Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından kurulmuş ve bir grup akademisyen tarafından Türkiye'deki enflasyonun saatlik, günlük ve aylık olarak açıklanması amacıyla kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'dur.

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türkiye, tüik, enflasyon, merkez bankası, gıda fiyatları, zam, enagrup