ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19.35 arttı.ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82.81 olarak kaydedildi.ENAG nedir?Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından kurulmuş ve bir grup akademisyen tarafından Türkiye'deki enflasyonun saatlik, günlük ve aylık olarak açıklanması amacıyla kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'dur.
Aralık ayında, Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre enflasyon yüzde 19.35 artış gösterdi.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.
ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19.35 arttı.
ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82.81 olarak kaydedildi.
ENAG nedir?
Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından kurulmuş ve bir grup akademisyen tarafından Türkiye'deki enflasyonun saatlik, günlük ve aylık olarak açıklanması amacıyla kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'dur.