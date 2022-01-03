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https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html
ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu
ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu
Aralık ayında, Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre enflasyon yüzde 19.35 artış gösterdi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T09:41+0300
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ekonomi
türkiye
tüik
enflasyon
merkez bankası
gıda fiyatları
zam
enagrup
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19.35 arttı.ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82.81 olarak kaydedildi.ENAG nedir?Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından kurulmuş ve bir grup akademisyen tarafından Türkiye'deki enflasyonun saatlik, günlük ve aylık olarak açıklanması amacıyla kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'dur.
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türkiye, tüik, enflasyon, merkez bankası, gıda fiyatları, zam, enagrup

ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu

09:41 03.01.2022
© DHAAlışveriş - market
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Aralık ayında, Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre enflasyon yüzde 19.35 artış gösterdi.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.
ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19.35 arttı.
ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82.81 olarak kaydedildi.

ENAG nedir?

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından kurulmuş ve bir grup akademisyen tarafından Türkiye'deki enflasyonun saatlik, günlük ve aylık olarak açıklanması amacıyla kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'dur.
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