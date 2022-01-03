https://tr.sputniknews.com/20220103/erdal-ozyagcilar-koronaviruse-yakalandi-1052362481.html

Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, '10 gün sonra beraberiz' dedi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T18:04+0300

2022-01-03T18:04+0300

2022-01-03T18:12+0300

koronavirüs

oyuncu

erdal özyağcılar

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103675/68/1036756845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5532998f9b0c35a72ee8e74d29d8f0b.jpg

74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, Kovid-19'a yakanadığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu: "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “ Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve gelecek 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Efendim! Ve nihayet ben de oldum. Ben de pozitifim, ben de Kovid’im. Üzüldüm, bu 10 içinde 3-4 oyunumuz vardı. Oyunlarda sizlerle birlikte olamamak. Ama sakın biletlerinizi iptal etmeyin, 10 gün sonra tekrar beraber olalalım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20181222/erdal-pzyagcilar-en-rahatsiz-oldugum-konu-zamlar-1036756942.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oyuncu, erdal özyağcılar, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını