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Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, '10 gün sonra beraberiz' dedi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-03T18:12+0300
koronavirüs
oyuncu
erdal özyağcılar
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, Kovid-19'a yakanadığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu: "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “ Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve gelecek 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Efendim! Ve nihayet ben de oldum. Ben de pozitifim, ben de Kovid’im. Üzüldüm, bu 10 içinde 3-4 oyunumuz vardı. Oyunlarda sizlerle birlikte olamamak. Ama sakın biletlerinizi iptal etmeyin, 10 gün sonra tekrar beraber olalalım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20181222/erdal-pzyagcilar-en-rahatsiz-oldugum-konu-zamlar-1036756942.html
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oyuncu, erdal özyağcılar, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

18:04 03.01.2022 (güncellendi: 18:12 03.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterErdal Özyağcılar
Erdal Özyağcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, '10 gün sonra beraberiz' dedi.
74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, Kovid-19'a yakanadığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu:
"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “
Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve gelecek 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.
Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Efendim! Ve nihayet ben de oldum. Ben de pozitifim, ben de Kovid’im. Üzüldüm, bu 10 içinde 3-4 oyunumuz vardı. Oyunlarda sizlerle birlikte olamamak. Ama sakın biletlerinizi iptal etmeyin, 10 gün sonra tekrar beraber olalalım" dedi.
Erdal Özyağcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2018
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