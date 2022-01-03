Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek: 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek

AK Partili milletvekilleri ile en son 2021 yılının Temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılara yeni yılda da devam edecek.AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kahvaltılı toplantıda bir grup milletvekili ile görüşecek. Toplantıda, milletvekillerinin illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak Meclis'in çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Çarşamba günü partisinin milletvekilleri ile bir araya gelecek. Erdoğan, kahvaltılı toplantıda vekiller ile illere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
AK Partili milletvekilleri ile en son 2021 yılının Temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılara yeni yılda da devam edecek.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kahvaltılı toplantıda bir grup milletvekili ile görüşecek. Toplantıda, milletvekillerinin illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.
Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak Meclis'in çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.