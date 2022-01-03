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Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:35+0300
2022-01-03T22:35+0300
2022-01-03T22:35+0300
türkiye
erzincan
alkol
metil alkol
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Ezrincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Aralık'ta tedavi altına alınan 51 yaşındaki B.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Son iki haftada 4. ölüm Erzincan'da son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. de hayatını kaybetmişti.
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erzincan, alkol, metil alkol
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.
Ezrincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Aralık'ta tedavi altına alınan 51 yaşındaki B.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son iki haftada 4. ölüm
Erzincan'da son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. de hayatını kaybetmişti.