https://tr.sputniknews.com/20220103/erzincanda-metil-alkol-zehirlenmesinden-olenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1052369709.html

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T22:35+0300

2022-01-03T22:35+0300

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türkiye

erzincan

alkol

metil alkol

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Ezrincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Aralık'ta tedavi altına alınan 51 yaşındaki B.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Son iki haftada 4. ölüm Erzincan'da son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. de hayatını kaybetmişti.

türkiye

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erzincan, alkol, metil alkol