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https://tr.sputniknews.com/20220103/et-fiyatlarini-yuzde-40-indirdi-kuyruk-olustu-1052345088.html
Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu
Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu
Adana’da bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirim yaptı. Dükkanın önünde sıra oldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:05+0300
2022-01-03T11:06+0300
ekonomi
ekonomik kriz
indirim
ekonomi
kırmızı et
et
kasap
ekonomik veriler
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kasap, artan gıda fiyatların rağmen et fiyatlarında indirim yaptı.Kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirimi duyanlar ise kasaba akın etti. Vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi. Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, “Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40’a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/perakendeciler-1-ay-icinde-fiyatlarda-yuzde-40lik-indirim-ongoruyor-1052219893.html
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ekonomik kriz, indirim, ekonomi, kırmızı et, et, kasap, ekonomik veriler

Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu

11:05 03.01.2022 (güncellendi: 11:06 03.01.2022)
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAEt fiyatlarını yüzde 40 indirdi, kuyruk oluştu
Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, kuyruk oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirim yaptı. Dükkanın önünde sıra oldu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kasap, artan gıda fiyatların rağmen et fiyatlarında indirim yaptı.
Kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirimi duyanlar ise kasaba akın etti. Vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi.
Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, “Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40’a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor” dedi.
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
EKONOMİ
Perakendeciler, 1 ay içinde fiyatlarda yüzde 40’lık indirim öngörüyor
29 Aralık 2021, 13:18
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