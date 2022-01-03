Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kasap, artan gıda fiyatların rağmen et fiyatlarında indirim yaptı.Kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirimi duyanlar ise kasaba akın etti. Vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi. Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, “Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40’a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor” dedi.
Adana’da bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirim yaptı. Dükkanın önünde sıra oldu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kasap, artan gıda fiyatların rağmen et fiyatlarında indirim yaptı.
Kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirimi duyanlar ise kasaba akın etti. Vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi.
Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, “Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40’a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor” dedi.