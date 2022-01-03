https://tr.sputniknews.com/20220103/evine-giden-genc-kiz-bicakli-saldirganin-tacizine-ugradi-1052348587.html

Evine giden genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı

Evine giden genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı

İstanbul Büyükçekmece'de spor salonundan çıktıktan sonra evine giden Ege Özel, bıçaklı kişinin tacizine uğradı. Özel, başından geçenleri anlatırken, mahalle... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T12:43+0300

2022-01-03T12:43+0300

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türkiye

taciz

istanbul

kadına şiddet

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Olay, 29 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. DHA'nın aktardığı habede, 25 yaşındaki Ege Özel antrenman yaptığı spor salonundan akşam saatlerinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip ederek arkasından yaklaştı. Saldırgan yakaladığı genç kızı, bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan koşarak, uzaklaştı.Yaşadıklarının şokunu atlatan genç kız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar, mahallede benzer olayların 4'üncü kez yaşandığını iddia etti.Yaşadığı saldırıyı anlatan Ege Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm" dedi.Aynı bölgede yaşanan 4'üncü olayın olduğunu söyleyen Oğuzhan Kırış, "Burada yaşanan dördüncü olay. Artık kız arkadaşlarımız buradan rahat yürüyemiyor, o hale geldi. 4 olayı da aynı kişinin yaptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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taciz, istanbul, kadına şiddet