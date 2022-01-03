https://tr.sputniknews.com/20220103/fatihteki-bir-otelde-yangin-dumandan-etkilenen-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1052335836.html

Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

fatih

otel

yangın

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Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

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istanbul, fatih, otel, yangın