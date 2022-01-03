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https://tr.sputniknews.com/20220103/fatihteki-bir-otelde-yangin-dumandan-etkilenen-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1052335836.html
Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
fatih
otel
yangın
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Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
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istanbul, fatih, otel, yangın

Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

00:00 03.01.2022 (güncellendi: 00:02 03.01.2022)
© DHAİstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
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