Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.