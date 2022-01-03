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https://tr.sputniknews.com/20220103/findikta-drakula-tehlikesi-buyuyor-trabzonda--8-bin-hektarlik-alana-kadar-yayildi-1052362914.html
Fındıkta 'drakula' tehlikesi büyüyor: Trabzon'da 8 bin hektarlık alana kadar yayıldı
Fındıkta 'drakula' tehlikesi büyüyor: Trabzon'da 8 bin hektarlık alana kadar yayıldı
Trabzon'da dadandığı fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T18:30+0300
2022-01-03T18:48+0300
trabzon
böcek
drakula
fındık
türkiye
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Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin 'Drakula' lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. 'Toplu imha' ile mücadelesi mümkün olan 'drakula böceği' için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakıldı.Yakma mücadelesi sonrası boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekildi. Kentte 4 yıl boyunca boş bırakılması ve zirai ilaçlamanın yapılması gereken alanda yapılan mücadelede; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ürün kaybı yaşayan fındık üreticilerine tazminat verilmesi kararı alındı. 5 bin hektarlık alan karantinaya alınırken yapılan çalışma sonrası istilacı böcek türünün, kentte 8 bin hektarlık alana kadar yayıldığı tespit edildi. İl genelinde birçok ilçeden de istilacı böcek için ihbarlar gelirken, yayılımın önüne bir türlü geçilemedi.Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, zararlı istilacının sadece fındığı değil diğer tarımsal ürünleri de tehdit ettiğini söyledi. Aslantürk, "Şu anda Trabzon'da 8 bin hektarlık bir alanı etkilemiş durumda ve yayılması devam ediyor. Mutlaka çok ciddi önlemler almamız lazım. Son yıllarda zaten bu istilacı böcek türleri ülkemizi sarmış durumda. Bununla ilgili tarımsal faaliyetleri iyi olan ülkeleri de şunu gözlemliyoruz çok önceden dünyadaki gelişimini yakından takip ediyorlar. Herhangi bir bu tür istilacı bir böcek varsa hemen önlemini ülkeye girmeden alıyorlar. Hassas konuların en başında bu geliyor istilacılar. Bu sadece fındığı etkilemiyor. Fındığın dışındaki diğer tarımsal ürünlerin tamamını etkiliyor" dedi.'Eğer gerekli önlemleri almazsak sonumuz felaketle sonuçlanabilir'Kent genelinde birçok noktadan böcek için ihbarlar aldıklarını belirten Arslantürk, Maçka vadisinde şu ana kadar 5 bin hektarlık alan söküldü. Ama o noktada söküme geç kalındı. Sökümün dışındaki alanlarda da gözlemlendi böcek. Şu anda etkilenmiş alan 8 bin hektarlık bir alan var. Böcek o vadinin dışına da çıktı. Yani Of'tan da Sürmene ilçemizden de ihbarlar gelmeye başladı. O açıdan bakınca aslında önünü alamamış durumdayız. Biran önce gerekli önlemi almamız lazım. Sadece sökümle de bitmiyor bu iş. Bunun yanında da zirai mücadeleyi de yerinde ve zamanında yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde yayılarak devam edecek gibi duruyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak sonumuz felaketle sonuçlanabilir. O kadar tehlike büyük aslında. Mutlaka gerekli önlemi ve mücadeleyi yapmamız gerekiyor artık diye konuştu.
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trabzon, böcek, drakula, fındık

Fındıkta 'drakula' tehlikesi büyüyor: Trabzon'da 8 bin hektarlık alana kadar yayıldı

18:30 03.01.2022 (güncellendi: 18:48 03.01.2022)
© DHAFındık ağaçları
Fındık ağaçları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Trabzon'da dadandığı fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçmek için mücadele sürüyor. Sökülen fındık ağaçlarının yakılarak önlem alınan zararlı istilacı böceğin, kentte 8 bin hektarlık alana kadar yayıldığı tespit edildi.
Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin 'Drakula' lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. 'Toplu imha' ile mücadelesi mümkün olan 'drakula böceği' için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakıldı.
Yakma mücadelesi sonrası boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekildi. Kentte 4 yıl boyunca boş bırakılması ve zirai ilaçlamanın yapılması gereken alanda yapılan mücadelede; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ürün kaybı yaşayan fındık üreticilerine tazminat verilmesi kararı alındı. 5 bin hektarlık alan karantinaya alınırken yapılan çalışma sonrası istilacı böcek türünün, kentte 8 bin hektarlık alana kadar yayıldığı tespit edildi. İl genelinde birçok ilçeden de istilacı böcek için ihbarlar gelirken, yayılımın önüne bir türlü geçilemedi.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, zararlı istilacının sadece fındığı değil diğer tarımsal ürünleri de tehdit ettiğini söyledi. Aslantürk, "Şu anda Trabzon'da 8 bin hektarlık bir alanı etkilemiş durumda ve yayılması devam ediyor. Mutlaka çok ciddi önlemler almamız lazım. Son yıllarda zaten bu istilacı böcek türleri ülkemizi sarmış durumda. Bununla ilgili tarımsal faaliyetleri iyi olan ülkeleri de şunu gözlemliyoruz çok önceden dünyadaki gelişimini yakından takip ediyorlar. Herhangi bir bu tür istilacı bir böcek varsa hemen önlemini ülkeye girmeden alıyorlar. Hassas konuların en başında bu geliyor istilacılar. Bu sadece fındığı etkilemiyor. Fındığın dışındaki diğer tarımsal ürünlerin tamamını etkiliyor" dedi.

'Eğer gerekli önlemleri almazsak sonumuz felaketle sonuçlanabilir'

Kent genelinde birçok noktadan böcek için ihbarlar aldıklarını belirten Arslantürk, Maçka vadisinde şu ana kadar 5 bin hektarlık alan söküldü. Ama o noktada söküme geç kalındı. Sökümün dışındaki alanlarda da gözlemlendi böcek. Şu anda etkilenmiş alan 8 bin hektarlık bir alan var. Böcek o vadinin dışına da çıktı. Yani Of'tan da Sürmene ilçemizden de ihbarlar gelmeye başladı. O açıdan bakınca aslında önünü alamamış durumdayız. Biran önce gerekli önlemi almamız lazım. Sadece sökümle de bitmiyor bu iş. Bunun yanında da zirai mücadeleyi de yerinde ve zamanında yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde yayılarak devam edecek gibi duruyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak sonumuz felaketle sonuçlanabilir. O kadar tehlike büyük aslında. Mutlaka gerekli önlemi ve mücadeleyi yapmamız gerekiyor artık diye konuştu.
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