https://tr.sputniknews.com/20220103/finlandiya-basbakani-marin-natoya-katilmak-hakkimiz-1052337541.html

Finlandiya Başbakanı Marin: NATO’ya katılmak hakkımız

Finlandiya Başbakanı Marin: NATO’ya katılmak hakkımız

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurma seçeneğini saklı tuttuklarını belirterek Avrupa Birliği’yle savunma işbirliğini etkinleştireceklerini... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

nato

finlandiya

sanna marin

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “NATO’ya katılım başvurusunda bulunma seçeneğini saklı tutuyoruz. Bu seçme özgürlüğüne değer vermeli ve korumalıyız. Çünkü bu, her bir ülkenin kendi güvenlik kararlarına kendisinin verme hakkıyla ilgili” dedi.Yle televizyonunun aktardığına göre Marin, “Avrupa Birliği ile savunma işbirliğimizi artıracağız” ifadesini kullandı.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa’daki yerleşik düzene aykırı olduğunu dile getirmişti.

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