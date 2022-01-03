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https://tr.sputniknews.com/20220103/finlandiya-basbakani-marin-natoya-katilmak-hakkimiz-1052337541.html
Finlandiya Başbakanı Marin: NATO’ya katılmak hakkımız
Finlandiya Başbakanı Marin: NATO’ya katılmak hakkımız
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurma seçeneğini saklı tuttuklarını belirterek Avrupa Birliği’yle savunma işbirliğini etkinleştireceklerini... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T03:00+0300
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dünya
nato
finlandiya
sanna marin
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “NATO’ya katılım başvurusunda bulunma seçeneğini saklı tutuyoruz. Bu seçme özgürlüğüne değer vermeli ve korumalıyız. Çünkü bu, her bir ülkenin kendi güvenlik kararlarına kendisinin verme hakkıyla ilgili” dedi.Yle televizyonunun aktardığına göre Marin, “Avrupa Birliği ile savunma işbirliğimizi artıracağız” ifadesini kullandı.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa’daki yerleşik düzene aykırı olduğunu dile getirmişti.
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nato, finlandiya, sanna marin

Finlandiya Başbakanı Marin: NATO’ya katılmak hakkımız

03:00 03.01.2022 (güncellendi: 03:01 03.01.2022)
© AP Photo / Johanna GeronSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurma seçeneğini saklı tuttuklarını belirterek Avrupa Birliği’yle savunma işbirliğini etkinleştireceklerini kaydetti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “NATO’ya katılım başvurusunda bulunma seçeneğini saklı tutuyoruz. Bu seçme özgürlüğüne değer vermeli ve korumalıyız. Çünkü bu, her bir ülkenin kendi güvenlik kararlarına kendisinin verme hakkıyla ilgili” dedi.
Yle televizyonunun aktardığına göre Marin, “Avrupa Birliği ile savunma işbirliğimizi artıracağız” ifadesini kullandı.
Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya’nın ABD ve NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa’daki yerleşik düzene aykırı olduğunu dile getirmişti.
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