https://tr.sputniknews.com/20220103/gokten-olu-balik-yagdi-1052336366.html

Gökten ölü balık yağdı

Gökten ölü balık yağdı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Texarkana kentine gökten balık yağdı. Olayın su hortumu nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

teksas

toplu balık ölümleri

ölü balık

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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Texarkana kenti sakinleri ilginç anlara şahitlik etti. Kente gökten balık yağdı.Olay sonrasında yerde yatan balıkların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görgü tanıkları şiddetli bir yıldırım duyduklarını ve ardından kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğunu aktardı.Öte yandan olayın su hortumu nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.Öteki yandan meyyit balıklar kıyamet alameti olarak biliniyor. Fakat ABD’deki balıkların nasıl öldüğü şimdi net değil. Olay, ilerleyen günlerde aydınlatılacak.

teksas

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abd, teksas, toplu balık ölümleri, ölü balık