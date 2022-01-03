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Güney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosunda dün çıkan yangının ardından yine yangın çıktı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:48+0300
2022-01-03T19:48+0300
dünya
güney afrika
yangın
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Güney Afrika parlamento binasında dün sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binasının çatısında yeniden yangın çıktı.Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan parlamento binasında dün kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’e ev sahipliği yapan binanın çatısında yeniden yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse basına verdiği demeçte, "Ulusal Meclis’in bulunduğu binanın çatısında yangın yeniden başladı" dedi.Bir yıl içinde üçüncü yangınDünkü yangının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu yangın, parlamento binasında bir yıldan kısa bir süre içinde çıkan üçüncü yangın oldu.'Bir kişi gözaltına alınmıştı'Yetkililer dün yaptığı açıklamada, yangının parlamento binasının üçüncü katında yer alan ofislerde başladığını ve yangının hızla Ulusal Meclis bölümüne yayıldığını ifade etmişti. Yangında kimsenin yaralanmadığını aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirmişti.Parlamento binasında büyük hasara neden olan yangınla ilgili 49 yaşındaki bir adam polis tarafından gözaltına alınmıştı. Söz konusu adamın kundakçılıkla suçlanması ve mahkemeye çıkarılması bekleniyor.'Yangın alarmı itfaiyeciler geldiğinde çalmaya başlamıştı'Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith dün yaptığı açıklamada, parlamento binasında bulunan eski toplantı salonunun üzerindeki çatının "tamamen yok olduğunu" ve hasarın henüz tam olarak değerlendirilmediğini aktarmıştı. Smith ayrıca, parlamentonun yangın sisteminin arızalı olduğunu ifade etmiş, yangın alarmının itfaiyeciler olay yerine geldiğinde çalmaya başladığını açıklamıştı.Cape Town yer alan parlamento binası, en eskisi 1884'e yapılan üç bölümden oluşuyor. 1920'lerde ve 1980'lerde inşa edilen yeni bölümler Ulusal Meclis'e ev sahipliği yapıyor.
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güney afrika, yangın

Güney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı

19:48 03.01.2022
© REUTERS / SUMAYA HISHAMGüney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / SUMAYA HISHAM
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Güney Afrika Parlamentosunda dün çıkan yangının ardından yine yangın çıktı.
Güney Afrika parlamento binasında dün sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binasının çatısında yeniden yangın çıktı.
Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan parlamento binasında dün kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’e ev sahipliği yapan binanın çatısında yeniden yangın çıktığı bildirildi.
İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse basına verdiği demeçte, "Ulusal Meclis’in bulunduğu binanın çatısında yangın yeniden başladı" dedi.
© İHAGüney Afrika parlamento binasında dün sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binasının çatısında yeniden yangın çıktı.
Güney Afrika parlamento binasında dün sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binasının çatısında yeniden yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
Güney Afrika parlamento binasında dün sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binasının çatısında yeniden yangın çıktı.
© İHA

Bir yıl içinde üçüncü yangın

Dünkü yangının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu yangın, parlamento binasında bir yıldan kısa bir süre içinde çıkan üçüncü yangın oldu.

'Bir kişi gözaltına alınmıştı'

Yetkililer dün yaptığı açıklamada, yangının parlamento binasının üçüncü katında yer alan ofislerde başladığını ve yangının hızla Ulusal Meclis bölümüne yayıldığını ifade etmişti. Yangında kimsenin yaralanmadığını aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirmişti.
Parlamento binasında büyük hasara neden olan yangınla ilgili 49 yaşındaki bir adam polis tarafından gözaltına alınmıştı. Söz konusu adamın kundakçılıkla suçlanması ve mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

'Yangın alarmı itfaiyeciler geldiğinde çalmaya başlamıştı'

Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith dün yaptığı açıklamada, parlamento binasında bulunan eski toplantı salonunun üzerindeki çatının "tamamen yok olduğunu" ve hasarın henüz tam olarak değerlendirilmediğini aktarmıştı. Smith ayrıca, parlamentonun yangın sisteminin arızalı olduğunu ifade etmiş, yangın alarmının itfaiyeciler olay yerine geldiğinde çalmaya başladığını açıklamıştı.
Cape Town yer alan parlamento binası, en eskisi 1884'e yapılan üç bölümden oluşuyor. 1920'lerde ve 1980'lerde inşa edilen yeni bölümler Ulusal Meclis'e ev sahipliği yapıyor.
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