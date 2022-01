https://tr.sputniknews.com/20220103/halepli-rus-toplulugu-yeni-yili-geleneksel-sabah-gosterisi-ile-kutladi-1052337942.html

Halepli Rus Topluluğu yeni yılı geleneksel sabah gösterisi ile kutladı

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan Rus topluluğunun temsilcileri, yeni yılı çocuklar için geleneksel sabah gösterisi ile kutladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan Rus topluluğunun temsilcileri, yeni yıl dolayısıyla çocuklar için geleneksel bir sabah gösterisi düzenledi. Halepli Rus Topluluğu Başkanı Natalya Trotskaya, basın mensuplarına demecinde bu etkinliğe her zaman Rus askerlerin de davet edildiğini belirtti.Trotskaya, “Bu gelenekleri korumaktır, çocuklar bu bayramı bekliyor. Buranın Müslüman bir ülke olmasına rağmen Ayaz Dede’yi herkes bekliyor. Araplarda olduğu gibi Noel Baba’yı değil, biz kendi Ayaz Dede’mizi bekliyoruz. Her zaman (Rus askerleri) davet ediyoruz ve geçmiş takvimimize bakılırsa her yıl, her zaman konuk askerlerimiz olduğu görülür” diye konuştu.Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin askerleri, Rusya’daki Kaluga bölgesindeki hayır kurumlarından ve hayırseverlerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli hediyeler, pelüş oyuncaklar, şekerleme, Rusça kitaplar getirdi. Kutlama sırasında topluluğun yaşamında aktif katılım sağlayan gençlere takdir sertifikaları sunuldu.Topluluğun düzenleyeceği bir sonraki etkinlik ise 7 Ocak’ta Ortodoks Noel kutlaması olacak. Çeşitli mezheplerin bir arada yaşadığı Halep’te diğer bayramların yanı sıra bu bayram da geleneksel olarak kutlanıyor.

