https://tr.sputniknews.com/20220103/hilal-kaplan-avrupada-faturalarindaki-vergi-yuzde-60a-cikabilirken-ulkemizde-yuzde-20de-tutuldu-1052345596.html
Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu
Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu
Sabah yazarı Hilal Kaplan, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 60'a... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:19+0300
2022-01-03T11:19+0300
2022-01-03T11:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
elektrik
doğalgaz
hilal kaplan
zam
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Kaplan, yeni yılda enerjiye gelen zamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz sene akaryakıt ürünleri ve doğalgaza zamlar dünyadaki fiyat artışına göre daha alt seviyede tutulmaya çalışılsa da yılbaşında yeni zamların geleceği iki ay öncesinde açıklanmıştı" dedi. "Rakamlara baktığımızda ise benzine 61 kuruş, doğalgaza %25 ve elektriğe %52 zam geldi. İçlerinde en yüksek ve zorlayıcı elektrik zammı olarak görülüyor" diyen Kaplan, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı %60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde %20'de tutuldu" ifadelerini kullandı. Kaplan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sene ülkemize 32 yeraltı barajı kazandıran, yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak Veysel Eroğlu hidroelektrik santrali'ni hizmete alan, enerji tedarik güvenliğimiz için dönüm noktası olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ettiren, 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni tamamlatan Başkan Erdoğan'ın ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını en aza indirecek adımlarıyla önümüzdeki senelerin bundan daha farklı olacağına inanıyorum."
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recep tayyip erdoğan, elektrik, doğalgaz, hilal kaplan, zam
Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu
11:19 03.01.2022 (güncellendi: 11:25 03.01.2022)
Sabah yazarı Hilal Kaplan, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde yüzde 20'de tutuldu" yorumunu yaptı.
Kaplan, yeni yılda enerjiye gelen zamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz sene akaryakıt ürünleri ve doğalgaza zamlar dünyadaki fiyat artışına göre daha alt seviyede tutulmaya çalışılsa da yılbaşında yeni zamların geleceği iki ay öncesinde açıklanmıştı" dedi
.
"Rakamlara baktığımızda ise benzine 61 kuruş, doğalgaza %25 ve elektriğe %52 zam geldi. İçlerinde en yüksek ve zorlayıcı elektrik zammı olarak görülüyor" diyen Kaplan, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı %60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde %20'de tutuldu" ifadelerini kullandı.
Kaplan, şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz sene ülkemize 32 yeraltı barajı kazandıran, yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak Veysel Eroğlu hidroelektrik santrali'ni hizmete alan, enerji tedarik güvenliğimiz için dönüm noktası olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ettiren, 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni tamamlatan Başkan Erdoğan'ın ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını en aza indirecek adımlarıyla önümüzdeki senelerin bundan daha farklı olacağına inanıyorum."