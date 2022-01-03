https://tr.sputniknews.com/20220103/hilal-kaplan-avrupada-faturalarindaki-vergi-yuzde-60a-cikabilirken-ulkemizde-yuzde-20de-tutuldu-1052345596.html

Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu

Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu

Sabah yazarı Hilal Kaplan, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 60'a... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T11:19+0300

2022-01-03T11:19+0300

2022-01-03T11:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

elektrik

doğalgaz

hilal kaplan

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1043220444_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_db2251b8697aa933a8dcc6ec2fa70cbb.jpg

Kaplan, yeni yılda enerjiye gelen zamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz sene akaryakıt ürünleri ve doğalgaza zamlar dünyadaki fiyat artışına göre daha alt seviyede tutulmaya çalışılsa da yılbaşında yeni zamların geleceği iki ay öncesinde açıklanmıştı" dedi. "Rakamlara baktığımızda ise benzine 61 kuruş, doğalgaza %25 ve elektriğe %52 zam geldi. İçlerinde en yüksek ve zorlayıcı elektrik zammı olarak görülüyor" diyen Kaplan, "Bazı Avrupa ülkelerinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı %60'a kadar çıkabilirken, bu oran ülkemizde %20'de tutuldu" ifadelerini kullandı. Kaplan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sene ülkemize 32 yeraltı barajı kazandıran, yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak Veysel Eroğlu hidroelektrik santrali'ni hizmete alan, enerji tedarik güvenliğimiz için dönüm noktası olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ettiren, 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni tamamlatan Başkan Erdoğan'ın ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını en aza indirecek adımlarıyla önümüzdeki senelerin bundan daha farklı olacağına inanıyorum."

https://tr.sputniknews.com/20220102/tmmob-faturalar-istanbulda-yasayan-aile-icin-997-ankarada-yasayan-aile-icin-ise-1025e-ulasti-1052328650.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, elektrik, doğalgaz, hilal kaplan, zam