https://tr.sputniknews.com/20220103/hindistanda-musluman-kadinlari-satisa-cikaran-uygulama-kapatildi-1052357859.html

Hindistan'da Müslüman kadınları 'satışa çıkaran' uygulama kapatıldı

Hindistan'da Müslüman kadınları 'satışa çıkaran' uygulama kapatıldı

Hindistan'ın Delhi ve Keşmir eyaletlerinde 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarının izinsizce yüklendiği ve söz konusu kadınların 'satışa çıkarıldığı'... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:26+0300

2022-01-03T16:26+0300

2022-01-03T16:36+0300

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Hindistan'da GitHub platformu tarafından oluşturulan 'Bulli Bai' adlı uygulama, Müslüman kadınları çevrim içi olarak 'açık artırmaya' çıkardı.Adı ve fotoğrafı Bulli Bai uygulamasında görünen gazeteci İsmat Ara, hafta sonu Delhi'de polise şikayette bulundu. Ara'nın şikayetinin temelinde 'cinsel taciz ve din düşmanlığını teşvik etmek' vardı.Mumbai'de polis, Bulli Bai listesindeki başka bir kadının şikayeti üzerine birkaç Twitter kullanıcısına ve uygulamanın geliştiricilerine karşı dava sürecini başlattı.Davacılar arasında birkaç gazeteci, aktivist, ödüllü bir Bollywood oyuncusu ve hatta 2016'da kaybolan bir üniversite öğrencisinin annesi de bulunuyor.Bulli Bai uygulamasına fotoğrafları yüklenen kadınların çoğu, hafta sonu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, büyük bir travma geçirdiklerini ve olay karşısında dehşete düştüklerini aktardılar.Bilgi ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, cumartesi günü yaptığı açıklamada, GitHub'ın uygulamayı yükleyen kullanıcıyı engellediğini ve polisin gelişme kaydetmek için siber ajanslarla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.Shiv Sena Partisi milletvekili Priyanka Chaturvedi ise Bakan Vaishnaw'a yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Platformu engellemenin yanı sıra bu tür siteleri oluşturan suçluları cezalandırmak önemli" dedi.Bulli Bai uygulaması, Hindistan'da Müslüman kadınları hedef alan ikinci girişim olarak kayıtlara geçti. Temmuz 2021'de de 'Sulli Deals' isimli bir uygulama çıkarılmış ve Hintli Müslüman kadınlar bu platformda da fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.Sulli Deals'ın geliştiricilerine karşı açılan açılan soruşturmada ise tutuklama olmamıştı.

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hindistan, islam, müslüman, kadın, dava, açık artırma, satış, uygulama, müzayede