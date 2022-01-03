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Hindistan'da Müslüman kadınları 'satışa çıkaran' uygulama kapatıldı
16:26 03.01.2022 (güncellendi: 16:36 03.01.2022)
Hindistan'ın Delhi ve Keşmir eyaletlerinde 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarının izinsizce yüklendiği ve söz konusu kadınların 'satışa çıkarıldığı' uygulama kapatıldı. Uygulamanın geliştiricilerine karşı dava süreci başlatıldı. Bu uygulama, Hindistan'da Müslüman kadınları 'açık artırmaya sunan' ikinci uygulama olarak kayıtlara geçti.
Hindistan'da GitHub platformu tarafından oluşturulan 'Bulli Bai' adlı uygulama, Müslüman kadınları çevrim içi olarak 'açık artırmaya' çıkardı.
Bulli Bai: India’s Muslim women again listed on app for ‘auction’— Mohammed Zubair (@zoo_bear) January 2, 2022
The app, now taken down, displayed more than 100 women ‘for sale as maids’, with victims saying they have little hope of action by police.https://t.co/XeEt8PwQsP
Adı ve fotoğrafı Bulli Bai uygulamasında görünen gazeteci İsmat Ara, hafta sonu Delhi'de polise şikayette bulundu. Ara'nın şikayetinin temelinde 'cinsel taciz ve din düşmanlığını teşvik etmek' vardı.
Mumbai'de polis, Bulli Bai listesindeki başka bir kadının şikayeti üzerine birkaç Twitter kullanıcısına ve uygulamanın geliştiricilerine karşı dava sürecini başlattı.
Davacılar arasında birkaç gazeteci, aktivist, ödüllü bir Bollywood oyuncusu ve hatta 2016'da kaybolan bir üniversite öğrencisinin annesi de bulunuyor.
Bulli Bai uygulamasına fotoğrafları yüklenen kadınların çoğu, hafta sonu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, büyük bir travma geçirdiklerini ve olay karşısında dehşete düştüklerini aktardılar.
14 Mart 2021, 00:21
Bilgi ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, cumartesi günü yaptığı açıklamada, GitHub'ın uygulamayı yükleyen kullanıcıyı engellediğini ve polisin gelişme kaydetmek için siber ajanslarla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Shiv Sena Partisi milletvekili Priyanka Chaturvedi ise Bakan Vaishnaw'a yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Platformu engellemenin yanı sıra bu tür siteleri oluşturan suçluları cezalandırmak önemli" dedi.
Bulli Bai uygulaması, Hindistan'da Müslüman kadınları hedef alan ikinci girişim olarak kayıtlara geçti.
Temmuz 2021'de de 'Sulli Deals' isimli bir uygulama çıkarılmış ve Hintli Müslüman kadınlar bu platformda da fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.
Around 100 muslim women who have strong vocal presence on Twitter, have been identified with their handles, and their photos are being displayed and forwarded under "Bulli Bai."— Hussain Haidry (@hussainhaidry) January 1, 2022
This is Sulli Deals 2.0, but worse because it shows emboldenment after the last case went unpunished.
Sulli Deals'ın geliştiricilerine karşı açılan açılan soruşturmada ise tutuklama olmamıştı.
31 Temmuz 2020, 23:15