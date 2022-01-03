https://tr.sputniknews.com/20220103/hurriyet-yazari-selvi-mebin-kapisinin-kilitlenmesini-kilicdaroglunun-korumasi-talep-etti-1052341768.html

Hürriyet yazarı Selvi: MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti

Hürriyet yazarı Selvi: MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T08:59+0300

2022-01-03T08:59+0300

2022-01-03T08:59+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meb

abdulkadir selvi

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Selvi, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun MEB'den randevu talep ettiğini ancak Bakan Özer makamına dönmeden 'Twitter hesabından saat 13.00’te Milli Eğitim Bakanlığı’na gidiyorum diye meydan okuduğunu' söyledi. Selvi, şu ifadeleri kullandı:"Ankara’da herkes bilir. Hele hele Kılıçdaroğlu daha iyi bilir. Yıllarca bürokratlık yaptı. Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek isteyenler, bakanlıktaki bölümden giriş yapar. Kılıçdaroğlu ise Atatürk Bulvarı’ndaki memur girişine geliyor. Tabii onlarca kamera ile. Son olarak o kapıda marjinal sol gruplar eylem yaptığı için o kapılar kapatılmış.Şimdi gelelim kapıya kilit vurulmasına. Zaten maksat, o kapının kilitlenip üzerine zincir vurulmasında. Kılıçdaroğlu zincirleri kıra kıra geliyor algısı oluşturulacak ya. Kılıçdaroğlu’nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep ediyor. Belgesiz konuşmam."

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kemal kılıçdaroğlu, meb, abdulkadir selvi