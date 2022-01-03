https://tr.sputniknews.com/20220103/icislerinden-randevu-aciklamasi-pkk-tarafindan-tehdit-ve-harac-istendigi-gerekcesiyle-verildi-1052336789.html

İçişleri'nden 'randevu' açıklaması: 'PKK tarafından tehdit ve haraç istendiği gerekçesiyle verildi'

İçişleri'nden 'randevu' açıklaması: 'PKK tarafından tehdit ve haraç istendiği gerekçesiyle verildi'

İçişleri Bakanlığı, bir soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Şeyhmus Özkan'a, 'terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği ve haraç istendiği'... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T01:33+0300

2022-01-03T01:33+0300

2022-01-03T01:39+0300

türkiye

süleyman soylu

randevu

açıklama

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Soylu'nun Müşaviri Burak Gültekin, Brezilya'da özel uçakta 1,3 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Şeyhmus Özkan'a, 3 yıl önce Bakan Soylu tarafından verilen randevuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti:Anadolu Ajansı'nın haberine göre Özkan'ın, randevu sırasında PKK terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiğine ve şantajla kendisinden para istendiğine dair belgeleri gösterdiğini dile getiren Gültekin, "Ayrıca ilgili şahıs, ekteki ifadelere de yansıyan şekilde, terör örgütü mensuplarının ve Selahattin Demirtaş'ın, bir seçim öncesi telefonla arayarak 'kendisinden para talep ettiği' kaydını da dinletmiştir. Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir" ifadelerine yer verdi.Şeyhmus Özkan'ın şirketine ait uçakta 4 Ağustos 2021'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından, uçağın pilotunun 26 Aralık 2021'de yurt dışından Türkiye'ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespiti üzerine, olayın savcılığa intikal ettirildiğini bildiren Gültekin, savcının kararıyla pilotun gözaltına alındığını, daha sonraki sürecin, mahkemenin kararları çerçevesinde sürdüğünü aktardı.Gültekin, bu olayın ardından 3 yıl önceki randevuda çekilen fotoğrafın sosyal medya ve bazı medya kuruluşları üzerinden gündeme getirilerek, son olaylar ile Bakan Soylu'nun ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirtti.Fotoğrafın kullanılarak bir algı operasyonu yapıldığını ifade eden Gültekin, bununla ilgili Bakan Soylu'nun, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

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süleyman soylu, randevu, açıklama, içişleri bakanlığı