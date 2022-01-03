https://tr.sputniknews.com/20220103/iktidar-ve-muhalefet-bulusup-ilcedeki-intiharlari-konustu-1052336964.html

Denizli'de iktidar ve muhalefet artan intihar vakaları için bir araya geldi

Denizli'de iktidar ve muhalefet artan intihar vakaları için bir araya geldi

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde son iki ay içinde 5 gencin intihar etmesi üzerine siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T01:52+0300

2022-01-03T01:52+0300

2022-01-03T01:59+0300

türkiye

denizli

serinhisar

intihar

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde son iki ay içinde yaşları 17 ile 20 arasında değişen 5 genç intihar etti. İlçede rahatsızlık veren bu gelişmenin ardından MHP İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına davette bulunarak intiharların önlenmesine ilişkin tedbirlerin konuşulması çağrısı yaptı.Sözcü gazetesinden Selami Aydın'ın haberine göre iktidar ve muhalefeti buluşturan toplantı MHP ilçe başkanlığında gerçekleştirildi. ‘Ortak Kaygım Serinhisar' başlığı ile gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Cemal Kobaş, CHP İlçe Başkanı Ercan Usta, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Gündaş, BBP İlçe Başkanı Ali Genç, Esnaf Odası Başkanı Rıza Sevinç, Manavlar Odası Başkanı Ali Özcan ve siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri katıldı.Toplantıya katılan parti temsilcileri ilçedeki intihar vakalarının nedenlerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Tüm görüşler bir rapor haline getirilerek kaymakam Osman Altın'a verildi. Toplantı çağrısını yapan MHP İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul, “Son iki ay içerisinde beş gencimizin intihar ederek yaşamlarına son vermeleri hem bizleri çok üzdü, hem de kaygılandırdı. Bu çocuklarımıza neler oluyor? Gencecik evlatlarımız neden intihar ediyor? Konuyu araştırıp sebeplerini bulmamız lazım” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211225/diyarbakirda-lise-ogrencisi-okula-getirdigi-silahla-intihar-etti-1052100891.html

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