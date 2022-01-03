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İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerine dair konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız
İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerine dair konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız
Sunay Akın'ın Youtube kanalına konuk olan İBB Başkanı İmamoğlu, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin, "İptal ettiklerinde Sultanbeyli’de bir iftar... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T01:10+0300
2022-01-03T01:13+0300
politika
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
23 haziran ibb seçimleri
23 haziran
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın Youtube kanalında ‘İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu.Sözcü'nün haberine göre Sunay Akın, İmamoğlu'nun hayatını şöyle özetledi:'Benden yana düşünmeyenlerin bile sesi oldum'İptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum.Çocukluğunu da anlatan İmamoğlu, hiç kavga etmediğini belirterek, “Hiç kimseye tokat atmadım. Aynı zamanda yemedim. Kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştırandım. Mahallede bir araya getiren, uydurma lig kuran, organizasyon yapan biriydim” diye konuştu.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, 23 haziran ibb seçimleri, 23 haziran

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerine dair konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız

01:10 03.01.2022 (güncellendi: 01:13 03.01.2022)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Sunay Akın'ın Youtube kanalına konuk olan İBB Başkanı İmamoğlu, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin, "İptal ettiklerinde Sultanbeyli’de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın Youtube kanalında ‘İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu.
Sözcü'nün haberine göre Sunay Akın, İmamoğlu'nun hayatını şöyle özetledi:
“Kurtuluş Savaşı sırasında topçu birliğinde görev yapan dede Mevlüt Bey, yıllar sonra büyük torununu kucağına alarak ona anılarını anlatır. Birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geniş bir ailede büyüyen çocuğun çocukluğu tütün tarlalarında çalışarak, gençliği futbol oynayarak geçer. Yetişkinliğinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde adeta mini bir kent yaratan o çocuk, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir. İşte o çocuk, Ekrem İmamoğlu.”

'Benden yana düşünmeyenlerin bile sesi oldum'

İptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:
O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum.
Seçim iptal olursa ne olur diyen arkadaşlara ‘Fark atarız. Ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı' dedim. İptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. 1 saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım.
Bence toplum adına da hem ilk seçimdeki ‘hak yemem ve hakkımı yedirtmem' mesajım, hem o 6 Mayıs'taki topluma her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Hem milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın sesi olduğumu düşünüyorum.
Çocukluğunu da anlatan İmamoğlu, hiç kavga etmediğini belirterek, “Hiç kimseye tokat atmadım. Aynı zamanda yemedim. Kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştırandım. Mahallede bir araya getiren, uydurma lig kuran, organizasyon yapan biriydim” diye konuştu.
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