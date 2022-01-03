https://tr.sputniknews.com/20220103/imamoglu-23-haziran-secimlerine-dair-konustu-bana-bunu-yapmayacaktiniz-1052336615.html

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerine dair konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerine dair konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız

Sunay Akın'ın Youtube kanalına konuk olan İBB Başkanı İmamoğlu, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin, "İptal ettiklerinde Sultanbeyli’de bir iftar... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T01:10+0300

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2022-01-03T01:13+0300

politika

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

23 haziran ibb seçimleri

23 haziran

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın Youtube kanalında ‘İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu.Sözcü'nün haberine göre Sunay Akın, İmamoğlu'nun hayatını şöyle özetledi:'Benden yana düşünmeyenlerin bile sesi oldum'İptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum.Çocukluğunu da anlatan İmamoğlu, hiç kavga etmediğini belirterek, “Hiç kimseye tokat atmadım. Aynı zamanda yemedim. Kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştırandım. Mahallede bir araya getiren, uydurma lig kuran, organizasyon yapan biriydim” diye konuştu.

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, 23 haziran ibb seçimleri, 23 haziran