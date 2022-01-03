https://tr.sputniknews.com/20220103/imamoglu-eminonu-alibeykoy-tramvayini-2022-sonunda-acmayi-hedefliyoruz-1052364645.html

İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nı 2022 sonunda açmayı hedefliyoruz

İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nı 2022 sonunda açmayı hedefliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Şu anda Cibali’ye kadar hizmet veren Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nı, 2022’nin sonunda hizmete... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T19:34+0300

2022-01-03T19:34+0300

2022-01-03T19:34+0300

türkiye

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

eminönü

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan ilçesi sınırlarındaki İGDAŞ Parkı, Gabdulla Tukay Parkı ile Feshane Tasavvuf Müzesi ve Beyoğlu’ndaki Haliç Su Sporları Merkezi şantiye sahalarında incelemelerde bulundu.İnceleme gezisinin büyük bölümünü yürüyerek gerçekleştiren İmamoğlu, Eyüpsultan Devlet Hastanesi-Feshane arasındaki mesafeyi tramvayla kat etti. Yolda ve tramvayda karşılaştığı vatandaşların taleplerini de dinleyen İmamoğlu, sorunları yanında bulunan kurmaylarına aktardı. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmesini da Haliç kıyısında yaptı.Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın bitimiyle beraber Eyüpsultan’a yüz binlerce metrekarelik bir yeşil alan kazandıracaklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:‘Haliç insanları içine çeken yaşam alanına dönüştü’Eyüpsultan’da yüz binlerce metrekarelik bir yeşil alan kazandık. Zaten Haliç’e olan titizliğimizi herkes biliyor. Burası, gerçekten bir anda yeşiliyle insanları içine çeken yaşam alanına dönüştü; dönüşmeye de devam ediyor. Tabii bitmeyen bir bölümü daha var. Özellikle Silahtarağa kısmı, hızlıca tamamlanacak bölümlerden bir tanesi. Karşıya geçişleriyle beraber hem ben Kağıthane yönünde ilerleyen bir yaya aksı hem Eyüpsultan tarafında ilerleyen bir yaya aksı, bisiklet yolu, bazı spor tesisleri derken aslında burası çok önemli bir yaşam al anına dönüşüyor.‘Haliç’te tarihi dokuyla uyumlu gitmek istiyoruz’Haliç’te çift taraflı, yüz binlerce metrekarelik yeşil alanı insanların yaşamına katmak demek, çok büyük bir değer. Bir de burası Haliç olunca, tarihi dokusuyla da uyumlu gitmek istiyoruz. Belli noktalarda tarihi alanları var. Bunları koruyarak hareket etmek istiyoruz. Bugün sabahki yürüyüşümüzün sonunda, Feshane'ye erişeceğiz. Feshane’de çok özel çalışmalarımız sürüyor. Restorasyonu bitince, çok özel müze alanlarını orada İstanbul'a kazandırmak niyetindeyiz. Güzel bir gün. İlk mesai günü. İyi bir gün olsun tüm İstanbullulara, iyi bir hafta olsun, iyi bir ay olsun, iyi bir sene olsun. Mesai günlerimiz, hep iyi işler üreterek, güzel işler üreterek geçsin.‘Eminönü’nde çok güzel bir meydanla buluşacağız'İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımlarıyla 1 Ocak 2021’de hizmete alınan Eminönü-Alibeyköy Tramvayı hattın şu an itibariyle Cibali’de noktalandığını belirtti. Tramvay ile yolculuk da yapan İmamoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

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istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), eminönü, ekrem imamoğlu