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İmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir
İmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından, ters yönde yürüyen merdivenden çıkmaya çalışan bir kedinin videosunu “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:20+0300
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türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yürüyen merdivende ters yönden çıkmaya çalışan ve sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan bir kedi videosunu paylaştı.İmamoğlu, videoya “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır" notunu düştü.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir

23:20 03.01.2022
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından, ters yönde yürüyen merdivenden çıkmaya çalışan bir kedinin videosunu “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir” ifadeleriyle paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yürüyen merdivende ters yönden çıkmaya çalışan ve sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan bir kedi videosunu paylaştı.
İmamoğlu, videoya “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır" notunu düştü.
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