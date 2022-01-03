Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/imamoglu-istanbul-ayni-zamanda-dunyanin-kedi-baskentidir-1052371096.html
İmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir
İmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından, ters yönde yürüyen merdivenden çıkmaya çalışan bir kedinin videosunu “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:20+0300
2022-01-03T23:20+0300
2022-01-03T23:20+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011083_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_f075d96c6e25f4f33e2ecd14742c28c6.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yürüyen merdivende ters yönden çıkmaya çalışan ve sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan bir kedi videosunu paylaştı.İmamoğlu, videoya “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır" notunu düştü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011083_0:0:841:630_1920x0_80_0_0_110914ab1797f8beb8669e240dee0391.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
İmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından, ters yönde yürüyen merdivenden çıkmaya çalışan bir kedinin videosunu “İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir” ifadeleriyle paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, son günlerde yürüyen merdivende ters yönden çıkmaya çalışan ve sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan bir kedi videosunu paylaştı.
İmamoğlu, videoya
“İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır" notunu düştü.