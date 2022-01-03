https://tr.sputniknews.com/20220103/iran-nukleer-anlasmasi-muzakereleri-viyanada-yeniden-basladi-1052369525.html

İran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı

İran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanmasının ele alındığı müzakerelerin bugün yeniden... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T22:27+0300

2022-01-03T22:27+0300

2022-01-03T22:27+0300

dünya

iran

viyana

mihail ulyanov

müzakere

iran nükleer anlaşması

kapsamlı ortak eylem planı/koep

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Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşma olarak anılan, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakerelerinin bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başladığını söyledi.Twitter hesabından açıklama yapan Ulyanov, "Kısa süreli yeni yıl arasının ardından Viyana müzakerelerinin 8. turu, bugün gayriresmi görüşmeler formatında yeniden başladı" dedi.İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcileri, 27 Aralık'ta 8. tur için bir araya gelmiş, müzakerelere yeni yıl nedeniyle kısa bir ara verilmişti.Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren müzakerelerde, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için müzakereler sürüyor.Uzmanlar, 8. turun müzakerelerin son turu olacağı görüşünü paylaşırken, anlaşmanın yeniden canlandırılması için gerekli olan siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda teknik sorunların kısa bir sürede çözüme kavuşturularak nihai uzlaşının sağlanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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iran, viyana, mihail ulyanov, müzakere, iran nükleer anlaşması, kapsamlı ortak eylem planı/koep