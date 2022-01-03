https://tr.sputniknews.com/20220103/iran-nukleer-anlasmasi-muzakereleri-viyanada-yeniden-basladi-1052369525.html
İran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı
İran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı
Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanmasının ele alındığı müzakerelerin bugün yeniden... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:27+0300
2022-01-03T22:27+0300
2022-01-03T22:27+0300
dünya
iran
viyana
mihail ulyanov
müzakere
iran nükleer anlaşması
kapsamlı ortak eylem planı/koep
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Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşma olarak anılan, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakerelerinin bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başladığını söyledi.Twitter hesabından açıklama yapan Ulyanov, "Kısa süreli yeni yıl arasının ardından Viyana müzakerelerinin 8. turu, bugün gayriresmi görüşmeler formatında yeniden başladı" dedi.İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcileri, 27 Aralık'ta 8. tur için bir araya gelmiş, müzakerelere yeni yıl nedeniyle kısa bir ara verilmişti.Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren müzakerelerde, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için müzakereler sürüyor.Uzmanlar, 8. turun müzakerelerin son turu olacağı görüşünü paylaşırken, anlaşmanın yeniden canlandırılması için gerekli olan siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda teknik sorunların kısa bir sürede çözüme kavuşturularak nihai uzlaşının sağlanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/israil-disisleri-bakani-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1052177313.html
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iran, viyana, mihail ulyanov, müzakere, iran nükleer anlaşması, kapsamlı ortak eylem planı/koep
İran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı
Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanmasının ele alındığı müzakerelerin bugün yeniden başladığını duyurdu.
Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşma olarak anılan, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakerelerinin bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başladığını söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Ulyanov, "Kısa süreli yeni yıl arasının ardından Viyana müzakerelerinin 8. turu, bugün gayriresmi görüşmeler formatında yeniden başladı" dedi.
İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcileri, 27 Aralık'ta 8. tur için bir araya gelmiş, müzakerelere yeni yıl nedeniyle kısa bir ara verilmişti.
Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.
Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.
Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren müzakerelerde, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için müzakereler sürüyor.
Uzmanlar, 8. turun müzakerelerin son turu olacağı görüşünü paylaşırken, anlaşmanın yeniden canlandırılması için gerekli olan siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda teknik sorunların kısa bir sürede çözüme kavuşturularak nihai uzlaşının sağlanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.