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https://tr.sputniknews.com/20220103/iranli-kadin-koronavirus-asisi-olan-en-yasli-kisi-oldu-122-yasinda-oldugunu-soyluyor-1052346724.html
İranlı kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' olabilir: 122 yaşında olduğunu söylüyor
İranlı kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' olabilir: 122 yaşında olduğunu söylüyor
İranlı 122 yaşındaki Fatemeh Norouzi Karizi, koronavirüs aşısı olan en yaşlı kadın unvanını kazandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:58+0300
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dünya
iran
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde yaşayan Fatemah Norouze Karizi isimli kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' oldu.Kendisine bakan oğlu Abdol-Vahed Harati ile birlikte yaşayan Karizi, 23 Eylül 1899'da ülkenin Türbet Cam şehrinde doğduğunu ve dünyanın en yaşlı kadını olduğunu iddia ediyor.122 yaşında olduğunu söyleyen Karizi, kendisiyle yapılan görüşmede doğum tarihinin yazılı olduğu doğum belgesini de gösterdi. 'Çok uzun süredir evinden çıkmadığını' söyleyen Karizi, pandemi başladığından beri aile üyeleriyle birkaç ayda bir görüşüyor. Karizi, okuma yazma bilmemesi ve sağlık sorunları nedeniyle 'zor bir hayat yaşadığını' söyledi.
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iran, koronavirüs, koronavirüs aşısı

İranlı kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' olabilir: 122 yaşında olduğunu söylüyor

11:58 03.01.2022 (güncellendi: 12:00 03.01.2022)
© Opera NewsFatemah Norouze Karizi
Fatemah Norouze Karizi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Opera News
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İranlı 122 yaşındaki Fatemeh Norouzi Karizi, koronavirüs aşısı olan en yaşlı kadın unvanını kazandı.
İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde yaşayan Fatemah Norouze Karizi isimli kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' oldu.
Kendisine bakan oğlu Abdol-Vahed Harati ile birlikte yaşayan Karizi, 23 Eylül 1899'da ülkenin Türbet Cam şehrinde doğduğunu ve dünyanın en yaşlı kadını olduğunu iddia ediyor.
122 yaşında olduğunu söyleyen Karizi, kendisiyle yapılan görüşmede doğum tarihinin yazılı olduğu doğum belgesini de gösterdi.
'Çok uzun süredir evinden çıkmadığını' söyleyen Karizi, pandemi başladığından beri aile üyeleriyle birkaç ayda bir görüşüyor.
Karizi, okuma yazma bilmemesi ve sağlık sorunları nedeniyle 'zor bir hayat yaşadığını' söyledi.
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