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https://tr.sputniknews.com/20220103/isci-memur-ve-emeklinin-gozu-tuik-tarafindan-aciklanacak-enflasyonda-1052339138.html
İşçi, memur ve emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonda
İşçi, memur ve emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonda
İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, bugün TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı verisiyle... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T05:55+0300
2022-01-03T05:55+0300
ekonomi
tüik
enflasyon
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işçi
maaş
memur
emekli
zam
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Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.Refah payı gündemdeEnflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.Kabine toplantısı Ayrıca bugün günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında memur maaşları için ek protokol de gündemde. Toplantıda Çalışma Bakanı tarafından kabine üyelerine bilgilendirme yapılması ve ek protokol için net bir çerçevenin çizilmesi bekleniyor. Eğer bir ek zam gelirse de ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılacak. Yani 15 Ocak'a kadar memur ek zammı netleştirilecek.Kabinede, ayrıca emekli maaşlarına ilişkin zamların da ele alınacağı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-1052338849.html
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tüik, enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), işçi, maaş, memur, emekli, zam

İşçi, memur ve emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonda

05:55 03.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, bugün TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı verisiyle netleşecek.
Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.
Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Refah payı gündemde

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.
Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.
Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.

Kabine toplantısı

Ayrıca bugün günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında memur maaşları için ek protokol de gündemde. Toplantıda Çalışma Bakanı tarafından kabine üyelerine bilgilendirme yapılması ve ek protokol için net bir çerçevenin çizilmesi bekleniyor. Eğer bir ek zam gelirse de ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılacak. Yani 15 Ocak'a kadar memur ek zammı netleştirilecek.
Kabinede, ayrıca emekli maaşlarına ilişkin zamların da ele alınacağı belirtiliyor.
Bakanlar Kurulu, kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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