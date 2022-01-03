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İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, yeni transferi Ferran Torres'i tanıttı
© AAİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, yeni transferi Ferran Torres'i tanıttı
© AA
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, yeni transferi Ferran Torres'i tanıttı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Torres, "Bir çocuk kadar heyecanlıyım. Burada da milli takımda beraber oynadığım birkaç oyuncuyu tanıyorum. Beni çok iyi karşıladılar, çok mutluyum dedi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, yeni transferi Ferran Torres'i tanıttı. Nou Camp Stadı'nda yapılan tanıtımda Ferran Torres gazetecilere poz verdi.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Barcelona'nın her zaman hayallerinde olduğunu söyleyen Torres, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Bir çocuk kadar heyecanlıyım. Burada da milli takımda beraber oynadığım birkaç oyuncuyu tanıyorum. Beni çok iyi karşıladılar, çok mutluyum dedi.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Barcelona'nın her zaman hayallerinde olduğunu söyleyen Torres, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Bir çocuk kadar heyecanlıyım. Burada da milli takımda beraber oynadığım birkaç oyuncuyu tanıyorum. Beni çok iyi karşıladılar, çok mutluyum dedi.