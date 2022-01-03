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https://tr.sputniknews.com/20220103/ispanyada-orji-partisine-ceza-koronavirus-kisitlamalarini-ihlal-ettiler-1052356575.html
İspanya'da orji partisine ceza: Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiler
İspanya'da orji partisine ceza: Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiler
İspanya'da polis, 50'den fazla kişinin katıldığı orji partisini 'koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle' sonlandırdı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:50+0300
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dünya
ispanya
polis
baskın
grup seks
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El Mundo gazetesi tarafından aktarılan olay, katılımcılardan ikisinin orji mekanı olduğunu düşünerek girmeye çalıştıkları evin sahibinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Seks partisinin, yeni yıl arifesi ve 2022'nin gelişini kutlamak için bir grup Amerikalının Barselona yakınlarındaki LIica d'Amunt'ta bir mülkü kiraladıkları ve üst kattaki odalarda seks yaptıkları belirlendi. Öte yandan, evi kiralayan ev sahibinin de orji partisinden haberdar olduğu öğrenildi.Yaşları 50 ila 70 arasında değişen katılımcılar, 'koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek' gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak. Uygulamaya konulan koronavirüs kısıtlamalarına göre, yılbaşı için en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine müsade edilmişti. Ayrıca, gece 1'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı da yürürlükte. Daha önce de, şubat ayında İspanyol polisi tarafından yasa dışı bir geneleve yapılan baskında 19 Fransız vatandaşının kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenmişti.
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ispanya, polis, baskın, grup seks

İspanya'da orji partisine ceza: Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiler

15:50 03.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOkoronavirüs önlemleri karşıtı protesto, polis, Madrid, İspanya
koronavirüs önlemleri karşıtı protesto, polis, Madrid, İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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İspanya'da polis, 50'den fazla kişinin katıldığı orji partisini 'koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle' sonlandırdı.
El Mundo gazetesi tarafından aktarılan olay, katılımcılardan ikisinin orji mekanı olduğunu düşünerek girmeye çalıştıkları evin sahibinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Seks partisinin, yeni yıl arifesi ve 2022'nin gelişini kutlamak için bir grup Amerikalının Barselona yakınlarındaki LIica d'Amunt'ta bir mülkü kiraladıkları ve üst kattaki odalarda seks yaptıkları belirlendi. Öte yandan, evi kiralayan ev sahibinin de orji partisinden haberdar olduğu öğrenildi.
Yaşları 50 ila 70 arasında değişen katılımcılar, 'koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek' gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
Uygulamaya konulan koronavirüs kısıtlamalarına göre, yılbaşı için en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine müsade edilmişti. Ayrıca, gece 1'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı da yürürlükte.
Daha önce de, şubat ayında İspanyol polisi tarafından yasa dışı bir geneleve yapılan baskında 19 Fransız vatandaşının kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenmişti.
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