https://tr.sputniknews.com/20220103/israil-ulkeye-giris-yasagini-test-sartiyla-kaldiriyor-9-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1052350837.html

İsrail'den ülkeye girmek isteyen yabancılara şartlı izin

İsrail'den ülkeye girmek isteyen yabancılara şartlı izin

İsrail Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının yayılması nedeniyle aldığı ülkeye giriş yasağı kararını 9 Ocak'tan itibaren belirli şartlarla kaldıracağını... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T13:21+0300

2022-01-03T13:21+0300

2022-01-03T13:28+0300

koronavirüs

israil

ülkeye giriş yasağı

açıklama

israil genel sağlık kurumu

koronavirüs

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Dünya çapında artan Omicron vakaları nedeniyle kasım sonunda yabancıların ülkeye girişini yasaklayan İsrail'de Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre söz konusu yasak 9 Ocak'tan itibaren kaldırılacak. Orta riskli ülkelerden koronavirüs bağışıklığı olduğu varsayılan yabancıların ülkeye girişlerinin kabul edileceği belirtilen açıklamada, 'turuncu' kategoride olan ülkelerden gelecek kişiler, aşı olduklarını veya koronavirüsü atlattıklarını gösteren belge sunmak zorunda olacak. Ülkeye giriş yapmak isteyenler ayrıca, ülkeye varışlarından önce ve ülkeye girdikten sonra PCR testine tabi tutulacak.Türkiye için değişiklik yokBakanlık ayrıca, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Tanzanya, Meksika, İsviçre ve Türkiye'nin yüksek koronavirüs riski tanımlamasında değişiklik olmadığını söyledi.İsrail'de kasım ayının sonlarında Omicron mutasyonunun yayılımını önlemek için Türkiye, İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre’den İsrail’e seyahat edenlerin, ülkeye kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211219/israil-turkiye-dahil-10-ulkeyi-kirmizi-listeye-ekledi-1051911950.html

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israil, ülkeye giriş yasağı, açıklama, israil genel sağlık kurumu, koronavirüs