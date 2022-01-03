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Dünyada ilk: İsrail'de 'flurona' vakası tespit edildi
Dünyada ilk: İsrail'de 'flurona' vakası tespit edildi
İsrail'de hamile bir kadının grip ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aynı anda yakalandığı bildirildi. 'Flurona' adı verilen bu yeni çift enfeksiyon durumuna... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T09:46+0300
2022-01-03T09:52+0300
koronavirüs
israil
hastane
doğum
kadın
hamile
grip
dünya
kovid-19
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İsrail'in Petah Tikva şehrinde aşısız ve genç bir kadın, koronavirüs belirtileri gösterdiği için gittiği hastanede hem Kovid-19'a hem de grip hastalığına yakalandığını öğrendi.Hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Dr. Arnon Vizhnitser, çifte enfeksiyon vakasını ilk bildiren Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, "Her iki test de tekrar kontrol etmemize rağmen pozitif çıktı” dedi.Söz konusu çift enfeksiyon durumu, 'flurona' olarak tanımlanıyor. Kelime, İngilizce grip anlamına gelen 'flu' ve koronavirüs anlamına gelen 'corona' kelimelerisinin birleşiminden oluşuyor.Prof. Vizhnitser, hastanın hafif semptomlar gösterdiğini ve iki hastalığın da üst solunum yollarında ortaya çıkması sebebiyle aslında aynı hastalık olduğunu belirtti.“Gripli hamile kadınları bu süreçte daha fazla görmeye başladık. Doğumda ateşi çıkan ve koronavirüs mü yoksa grip mi olduğunu bilmediğiniz bir hastayla uğraşmak kesinlikle büyük bir zorluk. Bu yüzden onlara aynı şeyi söylüyorsunuz" diyen Vizhnitser, "Hastalığın çoğu solunum yollarıyla ilgili" diye ekledi. Öte yandan, kadının perşembe günü hastaneden taburcu edildiği bildirildi.Habere göre Sağlık Bakanlığı, iki virüsün kombinasyonunun daha ciddi hastalıklara neden olup olmayacağını saptayabilmek için vakayı değerlendiriyor.Bu arada İsrail Hastalık Kontrol Merkezi, yakın zamanda grip vakalarında keskin bir artış olduğunu bildiriyor. Grip aşısı olmaya yönelik çağrılar yapan Sağlık Bakanlığı, virüsün 'zatürre, çeşitli solunum yolu enfeksiyonları, miyokardit ve hatta ölüm gibi ciddi hastalıklara neden olabileceği' konusunda uyarılarda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları da çeşitli virüslerin ve Kovid-19 varyantlarının kombinasyonlarının potansiyel risklerini değerlendiriyor. Moderna'nın baş sağlık görevlisi Paul Burton, geçen ay Delta ve Omicron varyantlarının bir kombinasyonunun yeni ve daha tehlikeli bir tür yaratabileceği konusunda uyardı.
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israil, hastane, doğum, kadın, hamile, grip, dünya, kovid-19

Dünyada ilk: İsrail'de 'flurona' vakası tespit edildi

09:46 03.01.2022 (güncellendi: 09:52 03.01.2022)
© REUTERS / Ammar Awadİsrail - koronavirüs - Kovid-19
İsrail - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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İsrail'de hamile bir kadının grip ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aynı anda yakalandığı bildirildi. 'Flurona' adı verilen bu yeni çift enfeksiyon durumuna dünyada ilk kez rastlandı.
İsrail'in Petah Tikva şehrinde aşısız ve genç bir kadın, koronavirüs belirtileri gösterdiği için gittiği hastanede hem Kovid-19'a hem de grip hastalığına yakalandığını öğrendi.
Hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Dr. Arnon Vizhnitser, çifte enfeksiyon vakasını ilk bildiren Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, "Her iki test de tekrar kontrol etmemize rağmen pozitif çıktı” dedi.
Söz konusu çift enfeksiyon durumu, 'flurona' olarak tanımlanıyor. Kelime, İngilizce grip anlamına gelen 'flu' ve koronavirüs anlamına gelen 'corona' kelimelerisinin birleşiminden oluşuyor.
Prof. Vizhnitser, hastanın hafif semptomlar gösterdiğini ve iki hastalığın da üst solunum yollarında ortaya çıkması sebebiyle aslında aynı hastalık olduğunu belirtti.
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“Gripli hamile kadınları bu süreçte daha fazla görmeye başladık. Doğumda ateşi çıkan ve koronavirüs mü yoksa grip mi olduğunu bilmediğiniz bir hastayla uğraşmak kesinlikle büyük bir zorluk. Bu yüzden onlara aynı şeyi söylüyorsunuz" diyen Vizhnitser, "Hastalığın çoğu solunum yollarıyla ilgili" diye ekledi.
Öte yandan, kadının perşembe günü hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Habere göre Sağlık Bakanlığı, iki virüsün kombinasyonunun daha ciddi hastalıklara neden olup olmayacağını saptayabilmek için vakayı değerlendiriyor.
Bu arada İsrail Hastalık Kontrol Merkezi, yakın zamanda grip vakalarında keskin bir artış olduğunu bildiriyor. Grip aşısı olmaya yönelik çağrılar yapan Sağlık Bakanlığı, virüsün 'zatürre, çeşitli solunum yolu enfeksiyonları, miyokardit ve hatta ölüm gibi ciddi hastalıklara neden olabileceği' konusunda uyarılarda bulunuyor.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları da çeşitli virüslerin ve Kovid-19 varyantlarının kombinasyonlarının potansiyel risklerini değerlendiriyor. Moderna'nın baş sağlık görevlisi Paul Burton, geçen ay Delta ve Omicron varyantlarının bir kombinasyonunun yeni ve daha tehlikeli bir tür yaratabileceği konusunda uyardı.
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