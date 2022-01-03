https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-kuryesi-bayilinca-yakalandi-1052350959.html

Uyuşturucu kuryesi havalimanında bayılınca yakalandı

Uyuşturucu kuryesi havalimanında bayılınca yakalandı

Venezüella'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T13:22+0300

2022-01-03T13:22+0300

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türkiye

venezüella

uyuşturucu

kurye

istanbul havalimanı

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Venezüella uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı.C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine, ameliyata alındı. C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

venezüella

istanbul havalimanı

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venezüella, uyuşturucu, kurye, istanbul havalimanı