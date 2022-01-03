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Uyuşturucu kuryesi havalimanında bayılınca yakalandı
Uyuşturucu kuryesi havalimanında bayılınca yakalandı
Venezüella'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:22+0300
2022-01-03T13:28+0300
türkiye
venezüella
uyuşturucu
kurye
istanbul havalimanı
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Venezüella uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı.C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine, ameliyata alındı. C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
venezüella
istanbul havalimanı
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venezüella, uyuşturucu, kurye, istanbul havalimanı

Uyuşturucu kuryesi havalimanında bayılınca yakalandı

13:22 03.01.2022 (güncellendi: 13:28 03.01.2022)
© DHAİstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Venezüella'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Venezüella uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı.
C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine, ameliyata alındı. C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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