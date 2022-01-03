https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbul-valisi-son-10-gunde-ilimizdeki-vaka-sayilarinda-artis-gorulmekte-1052351723.html

İstanbul Valisi: Son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte

İstanbul Valisi: Son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 10 günde kentte Koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıkladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

türkiye

istanbul valiliği

koronavirüs

omicron

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Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte Omicron'a karşı 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım. Virüsteki güç kaybına değil, maskemize güvenelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim" ifadesini kullandı.

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türkiye, istanbul valiliği, koronavirüs, omicron