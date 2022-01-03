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İstanbul Valisi: Son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte
İstanbul Valisi: Son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 10 günde kentte Koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıkladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
istanbul valiliği
koronavirüs
omicron
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Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte Omicron'a karşı 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım. Virüsteki güç kaybına değil, maskemize güvenelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim" ifadesini kullandı.
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türkiye, istanbul valiliği, koronavirüs, omicron

İstanbul Valisi: Son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte

13:35 03.01.2022
© AAOmicron Varyantı - Koronavirüs
Omicron Varyantı - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 10 günde kentte Koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıkladı.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte Omicron'a karşı 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım. Virüsteki güç kaybına değil, maskemize güvenelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim" ifadesini kullandı.
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