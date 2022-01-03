Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/italyada-yilbasi-kutlamalari-nedeniyle-400den-fazla-evcil-hayvan-oldu-1052355889.html
İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü
İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü
İtalya’da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle 400'ün üzerinde evcil hayvanın öldüğü bildirildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:22+0300
2022-01-03T15:22+0300
dünya
yılbaşı
yılbaşı tatili
kedi
köpek
evcil hayvan
yavru kedi
havai fişek
kutlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052355715_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cae6c08b74d0637748e3da88f1c6223a.jpg
İtalyan basınının İtalya Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından yayınlanan verilere dayandırdığı haberde, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle en az 400 kedi ve köpeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.Haberde, yüksek sesten korkan yüzlerce hayvanın da korkarak kaçtığı kaydedildi.Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yılki kutlamalarda da 360’tan fazla kedi ve köpeğin öldüğü hatırlatılan haberde, bu yıl bu sayının 400’ün üzerine çıktığı aktarıldı.Yetkililer, vahşi hayvanların dahil edilmesiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.Eğlence, kutlama ve düğün gibi organizasyonlarda kullanılan havai fişekler, gürültü kirliliğinin yanı sıra içinde bulunan kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla insanlar dahil birçok canlının sağlığını ve yaşamını olumsuz etkiliyor.Atılan havai fişeklerin çok sayıda kuşun korkudan ya da yanarak ölmesine yol açtığı da biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/ankarada-can-cekisirken-bulunan-9-kopekten-4u-oldu-1052322491.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052355715_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_c0c4ec35050878d82c3d21b476ab2a26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılbaşı, yılbaşı tatili, kedi, köpek, evcil hayvan, yavru kedi, havai fişek, kutlama

İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü

15:22 03.01.2022
© AAKedi - Yavru kedi
Kedi - Yavru kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
Abone ol
İtalya’da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle 400'ün üzerinde evcil hayvanın öldüğü bildirildi.
İtalyan basınının İtalya Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından yayınlanan verilere dayandırdığı haberde, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle en az 400 kedi ve köpeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haberde, yüksek sesten korkan yüzlerce hayvanın da korkarak kaçtığı kaydedildi.
Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yılki kutlamalarda da 360’tan fazla kedi ve köpeğin öldüğü hatırlatılan haberde, bu yıl bu sayının 400’ün üzerine çıktığı aktarıldı.
Yetkililer, vahşi hayvanların dahil edilmesiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.
Eğlence, kutlama ve düğün gibi organizasyonlarda kullanılan havai fişekler, gürültü kirliliğinin yanı sıra içinde bulunan kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla insanlar dahil birçok canlının sağlığını ve yaşamını olumsuz etkiliyor.
Atılan havai fişeklerin çok sayıda kuşun korkudan ya da yanarak ölmesine yol açtığı da biliniyor.
Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
TÜRKİYE
Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü
Dün, 10:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:36Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'
16:35Elon Musk: İnsanları en iyi 5, en kötü 10 yıl içinde Mars'a götürürüm
16:32Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
16:26Hindistan'da Müslüman kadınları 'satışa çıkaran' uygulama kapatıldı
16:26‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’
16:25'Öldü' denerek kürtajla alınan 5 aylık bebeğin mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
16:25Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum
16:13Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü
16:11Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim
16:02TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz
15:59Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz
15:58Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam
15:51Online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun: 'Ciddi oranda kar vaadinde bulundular'
15:50İspanya'da orji partisine ceza: Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiler
15:39Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Boğaziçili Berke ve Perit için çağrı
15:34Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek
15:22İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü
15:20CHP: Abdulkadir Selvi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaları hayal ürünüdür
15:16Lugansk: Donbass'taki iki yerleşim yerinde Ukrayna'ya ait elektronik harp istasyonları tespit edildi
15:13'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı